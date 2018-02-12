banner328
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

1 Gecede 3 Kurtarma Operasyonu

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, Kartepe Kuzuyayla ve Yuvacık Aytepe’de 3 kurtarma operasyonu yaptı.

1 Gecede 3 Kurtarma Operasyonu

12 Şubat 2018 Pazartesi 11:24

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü ekibi, Pazar gecesi 01.00 sıralarında Kartepe Kuzuyayla’da çadır kuran 2 kişinin vahşi hayvanlarca çadırlarının sarıldığı ve kurtarılma talebinde bulunduğu ihbarı ile harekete geçti. 
Kuzuyayla kamp alanından uzakta çadır kuran Zehra S. ve Cemil D. isimli vatandaşların, gündüz saatlerinde Jandarma tarafından uyarıldıkları ancak çadırlarını kamp alanına taşımadıkları anlaşıldı. Kar ve sisli ortamda korku dolu anlar yaşayan 2 kişi kurtarılarak Jandarma’ya teslim edildi.

Aynı saatlerde Pamukova tarafından İzmit’e ulaşmaya çalışan 5 vatandaştan 6 saattir haber alınamadığı ihbarıyla harekete geçen AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Yuvacık Aytepe bölgesinde mahsur kaldığı öğrenilen bu kişilere ulaşmadan aynı bölgede 3 kişilik bir grubun da araçlarının çamura saplandığı ihbarı alındı. Bu 3 kişinin ise kurtarma ihbarına konu edilen 5 kişinin yakınları oldukları ve onları kurtarmak üzere yola çıktıkları ve onların da mahsur kaldıkları öğrenildi. 
Kocaeli AFAD ekibi önce kurtarmaya giden 3 kişiyi kurtardı. 5 kişinin mahsur kaldığı bölgeye ulaşma zorluğuyla sabah 05.00 civarında merkezden 8x8 amfibik araç talebinde bulunuldu. Araç olay yerine yaklaşmışken Jandarma, vatandaşların kendi imkanları ile kurtuldukları bilgisini iletti.
Zorlu hava koşullarında off road yapmak üzere kırsal bölgelere akın eden vatandaşların kurtarmayı yanlış anladıklarını ifade eden Kocaeli AFAD yetkilileri, çekicileri olmadığını, araçların çekilmesi gibi bir çekici hizmeti de vermediklerini ve macera arayan vatandaşların bunu dikkate almaları gerektiğini hatırlattılar. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cengiz Topel Havalimanı yolcu trafiği Cengiz Topel Havalimanı yolcu trafiği
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Satranç 3. Etap Heyecanı Satranç 3. Etap Heyecanı
Hırçın dalgaları enerjiye dönüşecek Hırçın dalgaları enerjiye dönüşecek
Gelecek Forumu'na başvurular başladı Gelecek Forumu'na başvurular başladı
Gebze’ye duble yol Gebze’ye duble yol
Yukarı Çık

banner339

Cengiz Topel Havalimanı yolcu trafiği
Kocaeli'deki Cengiz Topel Havalimanı, 2017 yılı içerisinde 49 bin 175 yolcuya hizmet verdi.

Haberi Oku