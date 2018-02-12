1 Gecede 3 Kurtarma Operasyonu

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü ekibi, Pazar gecesi 01.00 sıralarında Kartepe Kuzuyayla’da çadır kuran 2 kişinin vahşi hayvanlarca çadırlarının sarıldığı ve kurtarılma talebinde bulunduğu ihbarı ile harekete geçti.

Kuzuyayla kamp alanından uzakta çadır kuran Zehra S. ve Cemil D. isimli vatandaşların, gündüz saatlerinde Jandarma tarafından uyarıldıkları ancak çadırlarını kamp alanına taşımadıkları anlaşıldı. Kar ve sisli ortamda korku dolu anlar yaşayan 2 kişi kurtarılarak Jandarma’ya teslim edildi.





Aynı saatlerde Pamukova tarafından İzmit’e ulaşmaya çalışan 5 vatandaştan 6 saattir haber alınamadığı ihbarıyla harekete geçen AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Yuvacık Aytepe bölgesinde mahsur kaldığı öğrenilen bu kişilere ulaşmadan aynı bölgede 3 kişilik bir grubun da araçlarının çamura saplandığı ihbarı alındı. Bu 3 kişinin ise kurtarma ihbarına konu edilen 5 kişinin yakınları oldukları ve onları kurtarmak üzere yola çıktıkları ve onların da mahsur kaldıkları öğrenildi.

Kocaeli AFAD ekibi önce kurtarmaya giden 3 kişiyi kurtardı. 5 kişinin mahsur kaldığı bölgeye ulaşma zorluğuyla sabah 05.00 civarında merkezden 8x8 amfibik araç talebinde bulunuldu. Araç olay yerine yaklaşmışken Jandarma, vatandaşların kendi imkanları ile kurtuldukları bilgisini iletti.