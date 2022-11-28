GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında 13 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

28 Kasım 2022 Pazartesi 20:45

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 
Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "silahla tehdit" suçlarından 13 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y, İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi. 


AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
CezaHapis
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 10 şüpheli tutuklandı Terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan...
İskeleden düşen inşaat işçisi ağır yaralandı İskeleden düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
Kalp rahatsızlığından vefat eden polis memurunun cenazesi defnedildi Kalp rahatsızlığından vefat eden polis memurunun...
CHP'li Atalay: CHP'li Atalay: "Şimdi demokrasi zamanı"
ÇGHB ekibi Kocaelili öğretmenlerle buluştu ÇGHB ekibi Kocaelili öğretmenlerle buluştu
Türkiye Atlı Dayanıklılık yarışmaları nefesleri kesti Türkiye Atlı Dayanıklılık yarışmaları nefesleri...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

Terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını...
Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheli...

Haberi Oku