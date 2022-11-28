13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandıKocaeli'de hakkında 13 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. 28 Kasım 2022 Pazartesi 20:45 İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "silahla tehdit" suçlarından 13 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y, İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi. AA Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş