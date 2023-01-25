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Açık alanda depolanan lastikler alev alev yandı

Gebze ilçesinde açık alanda depolanan yüzlerce lastik alev alev yandı. İtfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonrasında kontrol altına alınarak söndürdü.

Açık alanda depolanan lastikler alev alev yandı

25 Ocak 2023 Çarşamba 20:21

 
  Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi 3206 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde açık alanda depolanan çeşitli ebatlarda araç lastikleri arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.  Kısa sürede büyüyen yangında, yüzlerce lastik bir anda alev aldı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 
 
  Yanan lastiklerin hemen yan tarafında bulunan kereste atölyesinin sahibi Serdar Sağlam, “Çalışma esnasında yangının çıktığını gördüm, hemen itfaiyeye haber verdim, itfaiyede sağ olsun 15 dakika içerisinde geldi. İlk olarak gönüllü itfaiyecilerimiz geldi. Yangının neden çıktığını bilmiyorum, muhtemelen elektrikten oldu.’’ dedi. 
  


İHA
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