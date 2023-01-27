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Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri belli oldu

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda Anadolu gazetelerini Mehmet Ali Dim, Tahir Gülebak ve Mehmet Ergün temsil edecek.

Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri belli oldu

27 Ocak 2023 Cuma 20:49

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu 32. Dönem Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri Seçimi 25-26 Ocak 2023 tarihlerinde Ankara Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

İlk gününde yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ikinci güne ertelenen seçimin açılışında konuşan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, adaylık sürecinin Türk basınına yakışır bir duyarlılık ve nezaketle geçtiğini belirterek, “Genel Kurulumuza hangi adayımız gelecek olursa olsun kazanan basınımız ve Kurumumuz olacaktır. Dolayısıyla bu çok sesli demokrasi ortamına en çok hoşgörü ve sağduyu yakışacaktır. Tüm adaylarımıza başarılar ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

Genel Müdür Erkılınç’ın konuşmasının ardından, divan heyeti oluşturularak seçimlere geçildi. Erdoğan Erişen 303, Mehmet Ali Dim 355, Mehmet Ergün 321, Tahir Gülebak 346, Ümit Babacan 320, Yusuf Ziya Çakır 307 oy aldı.

Böylece seçimde en yüksek oyu alan Mehmet Ali Dim, Tahir Gülebak ve Mehmet Ergün, BİK Genel Kurulu’nda 2023-2025 yılları arasında Anadolu gazetelerini temsilen görev yapacak isimler oldu. 

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