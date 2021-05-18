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Anne köpek uyardı, Kocaeli itfaiyesi kurtardı

Belediye otoparkında su giderine sıkışan yavru köpekler, annelerinin uyarısı sonrasında Kocaeli İtfaiyesi’nin iki saatlik çalışmasıyla kurtarıldı

Anne köpek uyardı, Kocaeli itfaiyesi kurtardı

18 Mayıs 2021 Salı 12:48

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin arkasında bulunan otoparkta su giderine sıkışan yavru köpekler anne köpeğin uyarısı sayesinde kurtarıldı. Havlamaya başlayan ve yavrularının sıkıştığı yere gelerek uyarılarda bulunan anne köpek, Büyükşehir Zabıta ve güvenlik personelinin dikkatini çekmeyi başardı. Yavru köpeklerin yerini belirleyen güvenlik personeli zaman kaybetmeden Kocaeli İtfaiyesini arayarak bilgi verdi.

 

ZAMANA KARŞI YARIŞ

Olay yerine intikal eden Kocaeli İtfaiyesi ilk olarak yavru köpeklerin kanal içeresinde hareket ettiğini belirledi. Su giderinin her iki tarafını da keserek yavru köpeklerin açılan alanlardan çıkması için çaba sarf eden Kocaeli İtfaiyesi, köpeklerin zarar görmemesi için gerekli tedbirleri aldı. İtfaiye ekipleri, iki saatlik çalışmanın ardından her iki yavruyu da bulundukları yerden çıkarttı.

 

MİNİK YARAMAZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan minik yaramazların kanala girişleri de güvenlik kamerasına yansıdı. Anne köpeğin uyarısıyla bölgeyi tarayan güvenlik ekipleri, yavru köpeklerin kanala girişlerini tespit etti. Yavru köpeklerin bir daha su giderine girmemesi için gerekli önlemler de alındı.




 

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