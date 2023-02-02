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Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu

Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 864 şişe sahte içki ele geçirildi.

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu

02 Şubat 2023 Perşembe 17:29

  Antalya'da kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yapılan operasyonda 864 şişe sahte içki ve 570 bin adet makaron ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışmalar çerçevesinde; Alanya ve Konyaaltı ilçelerindeki birer iş yerinde ve Kepez ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 adet kapalı kasa kamyonette Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan arama kararları ile operasyon yapıldı.
Yapılan operasyon neticesinde; 864 şişe sahte içki, 570 bin adet makaron, 489 adet TAPDK bandrolü, 3 bin 63 adet kozmetik ürün (oje, tırnak makası, tırnak bakım tozu, tırnak jeli-yağı, protez tırnak, tırnak törpüsü vb.), 3 adet cep telefonu ve 6 adet şarj başlığı ele geçirildi.
Yapılan operasyon neticesinde 7 şahıs hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" dahilinde işlem yapıldı.
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KaçakçılıkAntalya
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