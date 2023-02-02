Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu
Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 864 şişe sahte içki ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışmalar çerçevesinde; Alanya ve Konyaaltı ilçelerindeki birer iş yerinde ve Kepez ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 adet kapalı kasa kamyonette Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan arama kararları ile operasyon yapıldı.
Yapılan operasyon neticesinde; 864 şişe sahte içki, 570 bin adet makaron, 489 adet TAPDK bandrolü, 3 bin 63 adet kozmetik ürün (oje, tırnak makası, tırnak bakım tozu, tırnak jeli-yağı, protez tırnak, tırnak törpüsü vb.), 3 adet cep telefonu ve 6 adet şarj başlığı ele geçirildi.
Yapılan operasyon neticesinde 7 şahıs hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" dahilinde işlem yapıldı.