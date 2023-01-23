Başkan Büyükakın: Savunma sanayisi ne kadar önemliyse, tarımsal üretim de o kadar önemlidir

Başkan Büyükakın, Türkiye için savunma sanayisi ne kadar önemliyse, tarımsal üretimin de o kadar önemli olduğunu ifade etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği (KOVİAD) Başkanı Harun Reşit Kocagöz, Kocaeli Adıyamanlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sinan Yılmaz ile beraberindeki heyetleri makamında konuk etti. Başkan Büyükakın ayrıca, Başiskele Yuvacık’ta karşılaştığı ve kendisine bir kare kalem çalışması hediye eden yedinci sınıf öğrencisi Hayrünisa Azaklıoğlu’nu da makamında ağırladı. Konuklarıyla birlikte tarım başta olmak üzere kentlilik bilincine dönük görüş alışverişi yapan Başkan Büyükakın, “Bir ülke için savunma sanayisi ne kadar önemliyse, tarımsal üretim de bir o kadar önemlidir. Kocaeli’nin, tarımsal faaliyetler açısından önemli bir merkez olabileceğine inanıyoruz. Bunun için tarıma ve hayvancılığa çok önem veriyoruz” dedi.





“DEVLETİMİZ 40.4 TL’LİK TARIMSAL DESTEK GERÇEKLEŞTİRDİ”

İş dünyasının ve girişimcilerin tarımsal üretime dönük atacağı adımları destekleyeceklerini de ifade eden Başkan Büyükakın, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma çok önemli destekler verdik. Tohumdan gübresine, mazotundan serasına kadar birçok alanda. Tabi üreticimizin bu desteklerle tarlalarına eklemeleri ve ürüne dönüştürmeleri de bir o kadar kıymetlidir. Türkiye genelinde de çok önemli rakamlar var. Bakanlığımızın çok önemli çalışmaları var. Bakınız 2002 yılında tarımsal gayri safi yurtiçi hasılası 25,1 Milyar TL iken bu rakam 2021 yılında 44.7 Milyar TL’ye ulaştı. Bunlar muazzam rakamlar ve destekler. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde üreticinin yanında bir devlet ve Türkiye var” ifadelerini kullandı.





“NEREDE NEYE İHTİYACI VARSA ONU HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Neslin ihyası için de çalıştıklarını dile getiren, STK’ların bu anlamda üretebilecekleri çok sayıda proje olduğuna da vurgu yapan Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi olarak Kılavuz Gençlik Projesi başta olmak üzere çocuklarımızın ve gençlerimizin nerede neye ihtiyacı varsa onu hayata geçiriyoruz. Bizim için kente dair önceliklerimiz arasında. Bu noktada çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.





Bülten No: 132