Başkan Büyükgöz’ün Regaip Kandili Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz üç ayların başlangıcı, Ramazan ayının müjdecisi Regaip Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Mübarek kandil gecelerinin manevi coşku ve duyguların arttığı, Müslümanların Allah’a yönelerek af ve mağfiret dilediği geceler olduğunu ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Müslümanlar için tövbe etmenin, manevi arınma ve kendini yenilemenin müjdecisi olan Regaip kandilinde kendimizi sorgulamaya ve dinin manevi ikliminde gönül huzuru, istikamet ve öz güven kazanmaya, ihtiraslarımızı dizginleyip menfaat ve çekişmelerden uzak kalmaya ihtiyacımız daha da artmaktadır. Regaip Kandili af ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı müstesna bir gecedir. Bu gece dualarımızla Rabbimizin şefaatine ve merhametine sığınmalı, hep birlikte ülkemiz ve İslam Alemi için, bütün insanlık için barış ve huzur dilemeliyiz. Tüm İslam Aleminin Regaip Kandilini tebrik ediyor, birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.