GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz’ün Regaip Kandili Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz üç ayların başlangıcı, Ramazan ayının müjdecisi Regaip Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Büyükgöz'ün Regaip Kandili Mesajı

26 Ocak 2023 Perşembe 14:42

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz üç ayların başlangıcı, Ramazan ayının müjdecisi Regaip Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Mübarek kandil gecelerinin manevi coşku ve duyguların arttığı, Müslümanların Allah’a yönelerek af ve mağfiret dilediği geceler olduğunu ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Müslümanlar için tövbe etmenin, manevi arınma ve kendini yenilemenin müjdecisi olan Regaip kandilinde kendimizi sorgulamaya ve dinin manevi ikliminde gönül huzuru, istikamet ve öz güven kazanmaya,  ihtiraslarımızı dizginleyip menfaat ve çekişmelerden uzak kalmaya ihtiyacımız daha da artmaktadır.  Regaip Kandili af ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı müstesna bir gecedir. Bu gece dualarımızla Rabbimizin şefaatine ve merhametine sığınmalı, hep birlikte ülkemiz ve İslam Alemi için, bütün insanlık için barış ve huzur dilemeliyiz. Tüm İslam Aleminin Regaip Kandilini tebrik ediyor, birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliTahir BüyükakınZinnur BüyükgözSeddar YavuzGebzeVali
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Regaib Kandili’ni tüm insanlık için bir fırsat bilmeliyiz Regaib Kandili’ni tüm insanlık için bir fırsat...
48 YILLIK GAZETECİLİK HATIRALARIM VE TV 42 DE BELGESEL SÖYLEŞİ 48 YILLIK GAZETECİLİK HATIRALARIM VE TV 42 DE BELGESEL...
Çocuklar müzik kursunda Çocuklar müzik kursunda
Elektrik kontağından yangın çıktı, 2 kişi dumandan etkilendi Elektrik kontağından yangın çıktı, 2 kişi dumandan...
Otomobil önce binanın duvarına çarptı, sonra bahçeye düştü: 3 yaralı Otomobil önce binanın duvarına çarptı, sonra...
Açık alanda depolanan lastikler alev alev yandı Açık alanda depolanan lastikler alev alev yandı
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Regaib Kandili’ni tüm insanlık için bir...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tüm Kocaelililerin ve İslam aleminin, 11 ayın...

Haberi Oku