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Başkan Çiftçi ’den 19 Mayıs mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile mesaj yayınladı.

Başkan Çiftçi 'den 19 Mayıs mesajı

18 Mayıs 2021 Salı 13:58

   19 Mayıs’ta Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşinin Anadolu’da dalga dalga yayılarak Türk milletinin bağımsızlık ve istikbal uğruna neler yapabileceğinin tüm dünyaya gösterildiğini ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi şunları söyledi:” Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkması,  millet iradesine dayanan tam bağımsız devlet kurma yolunda atılan ilk adım olmuştur. 19 Mayıs, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen Aziz Milletimizin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımıdır.

    Gazi’nin önderliğinde 102 yıl önce Samsun’da yakılan istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum’dan geçerek elden ele, dilden dile tüm vatan sathına yayılmıştır.

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs, milletimiz için iftihar kaynağıdır.

Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması bu açıdan son derece anlamlıdır.

Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin 19 Mayıs ruhunu anlamalarına ve bu ruha sahip çıkmalarına büyük önem veriyoruz.

    Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyor, gençlerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."

 

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