Başkan Çiftçi ’den 19 Mayıs mesajı

Gazi’nin önderliğinde 102 yıl önce Samsun’da yakılan istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum’dan geçerek elden ele, dilden dile tüm vatan sathına yayılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs, milletimiz için iftihar kaynağıdır.
Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması bu açıdan son derece anlamlıdır.
Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin 19 Mayıs ruhunu anlamalarına ve bu ruha sahip çıkmalarına büyük önem veriyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyor, gençlerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."