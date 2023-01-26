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Başkan Ellibeş'ten gençlere: "Sizi kuşaklarla bölmüyoruz, eserlerle bütünleştiriyoruz"

Gölcük'te ilk kez oy kullanacak gençlerle bir araya gelen AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Biz gençleri harflerle, kuşaklarla bölmüyoruz; hepsini kucaklayacak eserlerle, hizmetlerle, çalışmalarla bütünleştiriyoruz" dedi.

Başkan Ellibeş'ten gençlere:

26 Ocak 2023 Perşembe 16:27

  AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından her hafta farklı ilçede gerçekleştirilen "İlk oyum Erdoğan'a, İlk oyum AK Parti'ye" programının son durağı Gölcük Siyretiye köyü oldu. Gençlerin geleceğin teminatı olduğuna dikkat çeken AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Biz gençleri harflerle, kuşaklarla bölmüyoruz; hepsini kucaklayacak eserlerle, hizmetlerle, çalışmalarla bütünleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlerimize güveni ve sevgisi her yerde biliniyor. Hemen her açıklamasında gençlerimize eğitim hayatlarında, işe başlarken, yuva kurarken ayrıcalıklar getirmeye gayret ediyor. Diğer tarafta gençleri manevi değerlerinden, kendi kültüründen uzaklaştırmak için ayrıştırmaya çalışan bir anlayış bulunuyor. Çok şükür ki, bütün programlarımızda gençlerimizin bu gerçeğin farkında olduğuna şahit oluyoruz" dedi. 
 Programda, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Gölcük İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Ruhan Çelik, il ve ilçe yöneticileri de hazır bulundu. 
 


İHA
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