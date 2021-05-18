BAŞKAN KOCAMAN’DAN 19 MAYIS MESAJI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

19 Mayıs 1919, millî mücadelenin başladığı ve aziz milletimizin uyanışının ve millet iradesine dayanan tam bağımsız bir devletin kurulmasının sembolüdür. Ülkemiz tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisidir.

Bizlere emanet edilen vatanımızı bütün güzellikleriyle millî ve manevi zenginlikleriyle koruyup, çocuklarımıza teslim etmek hepimizin görev ve sorumluluğudur. Yarının büyükleri gençlerimizin geleceğini planlamak, onlara güçlü bir miras bırakmak için bugünden canla başla çalışıyoruz. Bizi dünya arenasında en iyi şekilde temsil edecek güçlü, cesur ve donanımlı gençlerimiz yetişiyor.

Filistin’de masum gençlerimiz, çocuklarımız acımasızca ve şuursuzca katlediliyor. İçimiz buruk, yüreğimiz acıyor, tüm dualarımız Filistin için.

Ve maalesef Covid-19 salgını döneminde gençlerimizle bir araya gelerek coşkulu kutlamalar yapamıyoruz. Ancak Türk Gençliğinin, Türk milletinin kalbindeki, damarlarındaki vatan, millet, bayrak sevdasının ateşi hiçbir şeyle ölçülmez, hiç bir engelle de azalmaz. İnşallah bu fedakarlıkların sonunda bu salgından kurtulup, en mutlu, en gururlu bayramlarımızı yeniden coşkuyla kutlayacağız.

Cumhuriyeti’mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir.” Diyerek vatan savunmasında büyük bedellerin, büyük zaferlerin ardından Türk Gençliği’ne armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mızı kutluyor, Kartepeli tüm gençlerimize kalpten sevgilerimi gönderiyorum." dedi



