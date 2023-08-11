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BELEDİYE BAŞKANLARI VE BİR ANANIN KEFEN BEZİ VASİYETİ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 11 Ağustos 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

BELEDİYE BAŞKANLARI VE BİR ANANIN KEFEN BEZİ VASİYETİ

11 Ağustos 2023 Cuma 11:43

Belediye seçimleri için geri sayın başladı. 7 Ay sonra Mart 2024 de başkanları seçmek için sandık başına gldiyoruz. Belediye Başkanlığı bana göre çok zor ve sorumluluk isteyen bir görev keşke tüm başkanlarınız ve Başkan olmak İçin kulis yapan aday adayları Başkan olmanın zorluğunu bilseler 



KOCAELİ BELEDİYE BAŞKANLARI ANKETİ

Kocaeli Belediye Başkanları Başarılı mı? (ANKET) Sizce Kocaeli belediye başkanları başarılı mı? Anketimize katılmayı unutmayın. 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere çok az bir zaman kala mevcut belediye başkanlarının hizmetlerini değerlendirelim. Sizce Kocaeli belediye başkanları başarılı mı? 
Anketimize katılmak için tıklayın...

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=52283

BELEDİYE BAŞKANLARI BAŞARILIMI

Belediye başkanlarının sorumluluğu ve Bir ananın oğluna kefen bezi vasiyeti nin düşündürdükleri.

Mart 2024 Yerel Seçimleri için seçim hazırlıkları başladı. Birçok başkan adayı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Mart 2019'da sandık başına gidip oylarımızla bizleri yerelde idare edecek belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarları seçtik. 5 yıl rüzgar gibi gelip geçti.

Makam koltuklarına oturan başkanlar sanki hiç kalkmayacaklarmış gibi geleceği düşünmediler. İşte 7 ay sonra belediye seçimleri var.

Belediye başkanlarının sorumluluğu çok büyük, eski başkanları uğurlayıp yeni başkanlara hoş geldin demeye hazırlandığımız bugünlerde şehrin en emin insanı olarak adlandırılan şehri emin belediye başkanlarına sorumluluklarının ne kadar ağır olduğunu hatırlatacak bir olayı paylaşmak istiyorum.



BİR ANANIN KEFEN BEZİ VASİYETİ 

Bir arkadaşım anlattı bir gün yüz yaşına yaklaşmış annesi oğlunu yanına çağırıp, oğlum belediyeler ölenlerin kefen bezini parasız veriyormuş doğrumu diye sorar.
Oğlu da annesine evet anne belediyeler hem kefen bezini veriyor hem de tüm cenaze hizmetlerini ücretsiz olarak yapıyor, isteyenlerin cenazesini belediye arabaları ile memleketlerine ücretsiz gönderiyor der.

Annesi oğluna ben öldüğümde benim cenazemi belediyeye kaldırtırsanız size analık hakkımı helal etmem, ben Allah’ın huzuruna halka hizmet etsin diye seçilen belediyenin aldığı kefenle çıkmak istemiyorum. Benim kefen bezimi en helal paranla al bana getir, cenazemle ilgili belediyeden hiç bir şey istemiyorum ben belediye başkanına oy vermiş halkın hakkı ile ebedi aleme gitmek istemiyorum diye vasiyet eder.

Oğlu annesine kendi emekli maaşı parası ile kefen bezini alır, anne kefen bezini yanından ayırmaz.

Birinci dünya harbi gazisinin Kızı olan bu anne devletten hakkı olan yaşlılık maaşı da almak istemez.

Gerçekten bu hikaye basit gibi görünse de çok önemlidir eli öpülesice bu ananın devlet malına karşı gösterdiği hassasiyete bizler ne kadar önem veriyoruz ben önce kendi şahsımı sorguluyorum.

Yerel Seçimler Devlet ve Milletimize Hayırlı olsun.
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