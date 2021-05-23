Bisiklet ulaşımı bu proje ile daha da yaygınlaştırılacak

Çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisikleti özendirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AB ortaklığıyla ‘Herkes için Bisiklet’ projesine dahil oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında faaliyete geçirdiği Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” projesi 12 ilçede hizmet veriyor. Sürdürülebilir ve çevresel ulaşım aracı olan bisikletin kullanımını teşvik eden Büyükşehir Belediyesi, KOBİS’le yeni bir atılım için çalışmalara başladı.

ALTERNATİF ULAŞIM KOBİS

Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkânlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurulan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” 2014 yılında hizmete başladı. 7 yıldır kullanılan KOBİS, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı sürdürülebilir ulaşım hedefi için yeni bir atılıma hazırlanıyor. Günlük yolculuk payları içerisinde bisikletli ulaşımın tercih edilebilirliğini arttırmak için Avrupa Birliği ortaklığıyla ‘Herkes İçin Bisiklet’ projesi başlatıldı.

AB İLE ORTAK ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu hedefe ulaşmak kapsamında Avrupa Birliği ile ortak çalışacak. STK temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi merkezi hükümet temsilcilerinin katılımlarıyla toplantılar yapılacak. Bu süreçte; Türkiye'de 'Sürdürülebilir Ulaşım ve Şehirler Derneği' ismiyle kayıtlı olan, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler (WRITR), Washington DC merkezli Dünya Kaynakları Enstitüsü'ne (WRI) bağlı bir araştırma enstitüsü olan kuruluş ile çalışılacak. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Destek Programı III. Dönem kapsamında destek almaya hak kazanan projelerden biri olan "Herkes İçin Bisiklet!", Nisan 2021- Nisan 2022 tarihleri arasında sürdürülecek 12 aylık bir proje. “Herkes İçin Bisiklet!” projesi bisikletli ulaşım alanında faaliyet gösteren STK'lar ile yerel ve merkezi yönetim birimleri arasında koordinasyonu teşvik etmeyi amaçlıyor.

BİSİKLET DOSTU İŞYERİ

2021 yılı itibariyle 12 ilçede 73 İstasyon, 520 akıllı bisikletle hizmet veren KOBİS’in, 160 bin üyesi bulunuyor. Kent içi ulaşımı kolaylaştırmak alternatif sürdürülebilir bisiklet sisteminin devamlılığını sağlamak amacıyla "Herkes İçin Bisiklet!" projesi kapsamında 12 ilçede vatandaşların kullanımı için kendi bisikletlerini park edebilecekleri park üniteleri imal edilecek. Kamu kurumları civarında da KOPARK istasyonları kurulacak. Kamu kurumları başta olmak üzere ‘Bisiklet Dostu İşyeri’ ilkesi desteklenecek.

4 İLÇE BİSİKLET YOLLARIYLA BİRLEŞTİRİLECEK

Çalışmaları devam eden “Bisiklet Yolları Tasarım Rehberi Oluşturulması ve Bisiklet Yolu Projeleri Hazırlanması” projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Yolları Tasarım El Kitabı oluşturacak. Derince Kent Merkezi ile İzmit, Kartepe ve Başiskele ilçeleri güvenli bisiklet yolları ile birbirine entegre edilerek kent içi ulaşımda bisiklet kullanımı teşvik edilecek. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden başlayacak güzergah, hastanenin güneyindeki eski askeri alanda proje çalışması devam eden “Sağlıklı Yaşam Parkına” uğrayarak Derince kent merkezi ve ardından yapım çalışmaları devam eden “Derince Millet Bahçesine” erişerek bu noktadan Sekapark’a entegre olacak.

BİSİKLETLİLER TRAFİKTE SÖZ SAHİBİ OLACAK

İzmit Kent Merkezi Yürüyüş Yolu Projesi kapsamında yayalaştırılacak bölgeye bisikletle ulaşımı teşvik edecek güzergâh çalışması bu noktadan Yuvacık sapağına kadar devam edecek. Projenin ikinci kısmında ise güzergah, yoğun ziyaret alan Outlet Center ve 41Burda Alışveriş Merkezlerinin kesiştiği Hayrettin Uzun Caddesi’ni takip ederek Salim Dervişoğlu Caddesi’ne bağlanacak. Bisiklet kullanıcıları için ise her detay titizlikle ele alındı. Bu kapsamda bisiklet sürücülerinin ve yayaların güvenliği, tasarımdaki ana kriterler arasında tutuluyor. Yol düzenlemeleri ile bisikletliler ve yayalar şehrin içerisinde daha çok söz sahibi olacak.