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Bu sosyal deney büyük alkış topladı

Kocaeli'de su tasarrufuna dikkat çekmek, duyarlılığı artırmak ve suyun insan hayatındaki önemini hatırlatmak için sosyal deney yapıldı. Açık bırakılan muslukları fark eden duyarlı vatandaşlar, çeşmeyi kapatarak israfı önledi. Alkışlarla karşılanan duyarlı vatandaşlara tiyatro bileti hediye edildi.

Bu sosyal deney büyük alkış topladı

28 Ocak 2023 Cumartesi 13:48

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Şube Müdürlüğü gönüllüleri, yağışların azalması sebebiyle son günlerde ülke genelinde barajlarda su seviyesinin düşmesine dikkat çekmek ve duyarlılık oluşturmak için İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda sosyal deney yaptı. Cumhuriyet Bulvarı'nda açık bırakılan çeşmelerin yanından gecen bazı vatandaşlar akan suyu fark etmezken, birçok duyarlı vatandaş ise çeşmeyi kapatarak israfı önledi. Bu görüntüler farklı noktalarına konulan kameralarla kayda alındı. Alkışlarla karşılaşan duyarlı vatandaşlar ise şaşırdı. Duyarlı vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın imzasını taşıyan ve üzerinde "Merhaba ben su. Dünyada ısı dengesini muhafaza etmek ve canlı çeşitliliğini korumak için çabalıyorum ve bunun için ilave bir gayret istemiyorum. İhtiyacım olan sadece saygı. Beni duyduğun ve sesime kulak vererek bu yok oluşa engel olduğun için teşekkür ederim. İyi ki varsın" yazılı teşekkür belgesi verildi. Duyarlı vatandaşlara aynı zamanda kupa bardak ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından iki kişilik bilet hediye edildi. 
 


İHA
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