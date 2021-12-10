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Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Haklar Günü

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Haklar Günü

10 Aralık 2021 Cuma 08:49


Çocuklar ve yaşlılar insanlığa hasret
An itibari TGRT Belgesel tv'de Devri Alem belgesel programımızda Denizli belgeselimiz yayınlanıyor .
Dünyanın birçok ülkesi ve Anadolu’nun birçok bölgesinde çektiğimiz belgesellerde insanı merkez almakta ve insan hikayelerini belgeselleştirerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapmaktayız .
İnsanı Yaşat ki Dünya Yaşasın
Dünyanın birçok ülkesinde belgesel çeken gazeteci ve belgeselci olarak insanını ne kadar değerli ve insanlığın ne kadar önemli olduğunu görüp anlamaya çalışıyoruz .
Dünyanın dört bir tarafında savaşlar ve soy Kırım’lar yaşanıyor milyonlarca insan savaş yüzünden yurdunu evini terk ederek göçmen durumunda .
Kadınlar çocuklar ve yaşlılar büyük sıkıntılar yaşıyor . İnsan Hakkarı evrensel beyannamesine rağmen büyük devletler ve üstelik BM Konseyi Üyesi devletler tarafından terör örgütleri aracılığı ile insanlık katledilip yok oluyor.
Dünya insanlığı gerçek insan hakları evrensel beyannamesi olan Veda hutbesindeki ilkelere hasret.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1520675741420361
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Anahtar Kelimeler
10 Aralıkİnsan HaklarıGebzeGazete
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Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

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