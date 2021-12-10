Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Haklar Günü

Dünyanın birçok ülkesi ve Anadolu’nun birçok bölgesinde çektiğimiz belgesellerde insanı merkez almakta ve insan hikayelerini belgeselleştirerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapmaktayız .

Dünyanın birçok ülkesi ve Anadolu’nun birçok bölgesinde çektiğimiz belgesellerde insanı merkez almakta ve insan hikayelerini belgeselleştirerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapmaktayız .

Dünyanın birçok ülkesi ve Anadolu’nun birçok bölgesinde çektiğimiz belgesellerde insanı merkez almakta ve insan hikayelerini belgeselleştirerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapmaktayız .

İnsanı Yaşat ki Dünya Yaşasın

Dünyanın birçok ülkesinde belgesel çeken gazeteci ve belgeselci olarak insanını ne kadar değerli ve insanlığın ne kadar önemli olduğunu görüp anlamaya çalışıyoruz .

Dünyanın dört bir tarafında savaşlar ve soy Kırım’lar yaşanıyor milyonlarca insan savaş yüzünden yurdunu evini terk ederek göçmen durumunda .

Kadınlar çocuklar ve yaşlılar büyük sıkıntılar yaşıyor . İnsan Hakkarı evrensel beyannamesine rağmen büyük devletler ve üstelik BM Konseyi Üyesi devletler tarafından terör örgütleri aracılığı ile insanlık katledilip yok oluyor.