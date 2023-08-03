Çayırova'da 6 mahalleye 15 bin ton asfalt

Çayırova Belediyesi vatandaşların konforlu ulaşımı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte asfalt yama ve asfalt serim işlerine hız kazandıran Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde asfalt seferberliği başlattı. Çayırova’da altı mahallede yapılacak asfaltlama çalışmaları çerçevesinde bozulan ya da yeni açılan yollar asfaltlanacak ve böylelikle vatandaşların ulaşım noktasında yaşadıkları sıkıntıların önüne geçilmiş olacak. Fen işleri müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı program çerçevesinde ilçedeki altı mahallede devam edecek asfaltlama çalışmaları yoğun bir tempoyla başladı. İlçedeki altı mahallede belirlenen alanlara toplam 15 bin ton asfalt serilecek. Tamamlanacak çalışmaların ardından Çayırova’da yaşayan ilçe sakinleri daha konforlu ve rahat ulaşım sağlayacak.





İHA