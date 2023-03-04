Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, “Toplamda 405 bin konut yapacağız”

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda kapanış konuşmasını yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Toplamda 405 bin konut yapacağız. 21 bin konut için sözleşme tamam" dedi.

Türkiye'de şehirlerin başta deprem olmak üzere sel ve kuraklık gibi afetlere daha hazırlıklı hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplantının kapanış konuşmasında sunum yaptı. Bakan Kurum, 1 milyon 582 bin binada hasar tespit ettiklerini 625 bin vatandaşın bölgeden tahliye edildiğini belirtti. Bakan Kurum, deprem bölgesinde 1 milyon 582 bin binada hasar tespit ettiklerini belirterek, yıkılan binaların yüzde 96,69'unun 1999 öncesin yapılar olduğunu söyledi. Deprem bölgesindeki yeni inşa sürecine değinen Bakan Kurum, "Toplamda 405 bin konut yapacağız. 21 bin konut için sözleşme tamam" dedi.

"21 bin konut için sözleşme imzalandı"

Deprem bölgesinde 405 bin yeni konut yapılacağını kaydeden Bakan Kurum, "21 bin konut için sözleşmelerimizi yaptık. Konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek." dedi.

“1 milyon 582 bin binada hasar tespit ettik”

Binaların yıkım nedenini tespit ederek haritaya işliyoruz. 1 milyon 582 bin binada hasar tespit ettik. AFAD'ın kontrolünde yaraları sarmak için çalışıyoruz. Binaların yoğun olarak yıkıldığı yerlerin eski yerleşim alanları olduğunu da tespit ettik” dedi.

“8 bin 530 konteyner kuruldu”

8 bin 530 konteyner kurulduğunu belirten Bakan Kurum, “Bugüne kadar 360 bin çadır kurulmuş ve bu çadırlarda 1 milyon 440 bin vatandaşımızın barınması sağlanmıştır. Yine aynı anlayışla konteyner kentlerimizi kuruyoruz. 8 bin 530 konteyner kuruldu” dedi.

“21 bin afet konutumuz için ilk kazmayı vurduk”

21 bin afet konutu için ilk kazmanın vurulduğunu söyleyen Bakan Kurum, “ Yıkımların yoğun yaşandığı yerlerdeki fay hatlarını, fay hatlarına olan mesafeyi, zeminin kalitesini ve sıvılaşma ile fay hatlarının ilişkisini tek tek inceliyoruz. Bu verileri kaydediyoruz. 21 bin afet konutumuz için ilk kazmayı vurduk. Konutlar zemin artı 3-4 kartı geçmeyecek. Toplamda 405 bin afet konutu yapılacak. 21 bin konut için sözleşme yapıldı. Bilim ışığında bölgenin restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle Türkiye genelinde 3 milyon 300 bin konut yenilendi. İstanbul'da 39 ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor” İfadelerini kullandı.

İHA