GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca’da Sivrisineklere Karşı Etkin Mücadele

Darıca Belediyesi, sıcak havada artan sivrisineklerin vatandaşları rahatsız etmemesi için her sokakta ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Darıca'da Sivrisineklere Karşı Etkin Mücadele

03 Ağustos 2023 Perşembe 13:18

Darıca Belediyesi, vatandaşların sivrisinek sorunu yaşamaması için yoğun mesai yapıyor. Yaz aylarında artan sivrisineklere karşı farklı yöntemlerle etkili mücadele yürüten Darıca Belediyesi, birçok noktada ilaçlama çalışması yapıyor. Vatandaşların yaz aylarında sivrisinek sorunu yaşamaması ve rahat yaz geçirmesi amacıyla bütün mahallelerde düzenli olarak ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yürüten Darıca Belediyesi, hem sivrisineklerin çoğalmasının önüne geçiyor hem de vatandaşların daha mutlu yaz geçirmesini sağlıyor. Darıca Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli periyotlar dahilinde her mevsimde düzenli olarak ilaçlama çalışması yürütülürken yaz mevsiminde ise daha yoğun mesai harcanıyor. Özellikle vatandaşların çöp konteynırları gibi toplu kullanım alanları başta olmak üzere dezenfekte edilirken bunun yanı sıra pire, karasinek, sivrisinek, larva tespiti ve ilaçlama çalışmaları sıklıkla yürütülüyor.





İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaGebzeKocaeliBayramoğlu
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Özel Bireyler Futsal Ve Masa Tenisinde Türkiye'yi Temsil Edecek Özel Bireyler Futsal Ve Masa Tenisinde Türkiye'yi...
Yarımca’ya Sahil Parkı Yapılıyor Yarımca’ya Sahil Parkı Yapılıyor
Sınavda Başarılı Elde Eden Kartepeli Öğrencilere Balkan Turu Sınavda Başarılı Elde Eden Kartepeli Öğrencilere...
Darıca Millet Bahçesi Genişleyecek Darıca Millet Bahçesi Genişleyecek
Çayırova'da 6 Mahalleye 15 Bin Ton Asfalt Çayırova'da 6 Mahalleye 15 Bin Ton Asfalt
“Genç Başiskele Genç İstihdam“ İlk Mezunlarını Verdi “Genç Başiskele Genç İstihdam“ İlk Mezunlarını...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Özel Bireyler Futsal Ve Masa Tenisinde Türkiye'yi...
Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği, masa tenisi ve futsal branşında Tükiye'yi temsil edecek olan özel bireylere...

Haberi Oku