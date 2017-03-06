Demirci, “Önceliğimiz Vatandaşlarımız”

. 8 yıldır süre gelen ve Emek ile İnönü Mahallelerini ilgilendiren Kentsel Dönüşüm Uygulamaları hakkında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Demirci, kentsel dönüşüm sürecinde önceliklerinin vatandaşların mağdur edilmemesi olduğunu söyleyerek, sürecin artık daha olumlu ve fikir alışverişi içerisinde geçeceğinin işaretini de verdi.





2 Mahallede Kentsel Dönüşüm Planlaması Yapıldı

9 mahalleden oluşan Çayırova’nın 2 mahallesini kapsayan kentsel dönüşüm hamlesinde olumlu adımlar atılmaya başlandı. Belediye Başkanı Şevki Demirci’nin özellikle ele aldığı konu olan dönüşüm süreci mahalle sakinlerine düzenlenen toplantıda anlatıldı. Belediye Kültür Salonunda Demirci’nin başkanlığında düzenlenen toplantıda şehir plancıları Korkakdere bölgesini kapsayan projelerle katılımcıları bilgilendirdi.





Demirci, “Kentsel Dönüşüm Sürecini En İyi Şekilde Yürüteceğiz”

Belediye Başkanı Şevki Demirci önemli açıklamalarda bulunduğu toplantıda vatandaşlarında taleplerini dinlendi. Emek ve İnönü Mahalleleri sınırlarında bulunan kentsel dönüşüm alanında planlı bir dönüşüm yapılabilmesi adına bu yola çıktıklarını ve önceliklerinin hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamaması olduğunu ifade eden başkan Demirci, “Biz halkımızın daha güzel ortamlarda yaşaması, daha güvenilir bir yaşam ortamına kavuşabilmeleri, daha konforlu bir yaşam sürebilmeleri için sorunların olmadığı yeni bir şehrin inşası için mücadele ediyoruz. Kuşkusuz kentsel dönüşüm bir anda olabilecek bir şey değil. Sizin tespitleriniz, sizin kanaatleriniz bizim için çok önemli. Biz bunu halkımız için yapıyoruz. Kentsel Dönüşüm sürecinin en iyi şekilde yönetilmesi için çaba sarf ediyoruz. Sizlerin istemediği bir şey varsa bu çalışmayı orada bırakırız. Biz halkımızın sadece rızasını alarak değil, duasını da alarak kentsel dönüşüm yaparak güzel bir sonuç elde etmeyi arzuluyoruz.” dedi.