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Demirciler'e düğün salonu ve sosyal tesis kazandırılacak

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, seçim beyannamesinde sözünü verdiği Demirciler Mahallesi’ne yapılacak olan halı saha, düğün salonu ve sosyal tesis projesinin yakında temelinin atılacağı açıkladı.

Demirciler'e düğün salonu ve sosyal tesis kazandırılacak

21 Eylül 2023 Perşembe 13:05

Dilovası Belediyesi, 29 Mart 2019 yerel seçimlerinde Demirciler Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine sözünü verdiği halı saha, düğün salonu ve sosyal tesis projesinin temelini yakında atıyor. Dilovası Belediyesi teknik ekibiyle birlikte sahaya çıkan Başkan Hamza Şayir, Demirciler Mahallesi’ne giderek yakın tarihte temeli atılacak olan halı saha, düğün salonu ve sosyal tesisin bulunacağı alanı inceledi, yapılacak olan projeyle ilgili bilgi aldı.

Demirciler Mahallesi’ndeki vatandaşların sosyal yaşamlarına zenginlik katacak olan projenin yakın bir zamanda temelinin atılacağını belirten Başkan Şayir, "Demirciler Mahallemizde ki vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve sportif yaşamlarına zenginlik katacak olan tesisimizin inşallah yakın bir zaman da temelini atacağız. Seçim beyannamemizde yer alan ve vatandaşlarımıza sözünü verdiğimiz bir projemizin daha hayata geçmesi için başlattığımız çalışmada sona geldik. İlerleyen süreçte ihalesi yapılarak temelini halkımızla birlikte atacağız. Yapımı devam eden ve yapılacak olan projelerimizle birlikte ilçemiz her geçen gün kalkınmaya ve değer kazanmaya devam edecektir" dedi.



İHA
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