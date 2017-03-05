DOLANDIRICILARIN YENİ OYUNU !

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Recep Biçer, cep telefonu dolandırıcılarının KOSGEB adını kullandığını, böyle bir cep telefonu mesajının kendisine bile geldiğini söyledi. Biçer, "'KOSGEB kredisi çıkartılacak' denilerek mesajlar gönderiliyor. Kimi avlayabilirlerse. Bunlara itibar etmemek lazım" dedi. Biçer, "Hükümetimiz kesenin ağzını açtı. Bizim yıllık destek bütçemiz 1 milyar TL'nin üzerinde. Bu programla ödeyeceğimiz faiz yükü 2.5 milyar lira. Taleplerin büyük çoğunluğu karşılandı. 460 bin 167 işletmeye, 20 bin liradan 50 bin liraya kadar, faizini KOSGEB ödemek şartıyla anlaştığımız bankalardan kredi kullanacaklar" dedi.





BÜROKRASİ BIKTIRIYOR