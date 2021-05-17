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Dünürünün bıçakla yaraladığı kişi yaşamını yitirdi

İzmit'de, tartıştığı dünürü tarafından bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dünürünün bıçakla yaraladığı kişi yaşamını yitirdi

17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:29

Alınan bilgiye göre, Murat Geçer (44), gelininin evi terk etmesi üzerine, oğluyla birlikte Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde yaşayan dünürü Yaşar L'nin (45) evine gitti.
Çıkan tartışma üzerine baba ve oğul, evin olduğu binanın giriş kapısının camını kırdı.
Elinde bıçakla evden çıkan Yaşar L, dünürü Murat Geçer'i göğsünden yaraladı.
Ağır yaralanan Geçer, yakınları tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Geçer, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Yaşar L. ise vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.




AA
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