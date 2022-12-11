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Durdurulan tırda 95 düzensiz göçmen yakalandı

- Sürücü, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı

Durdurulan tırda 95 düzensiz göçmen yakalandı

11 Aralık 2022 Pazar 20:59

 Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda 95 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Uzunçiftlik mevkisinde durdurulan tırda, 95 yabancı uyruklu yakalandı.
Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan tır şoförü Y.U, sevk edildiği adli makamca tutuklandı.


AA
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