Erkılınç'tan Yeni Yıl Tebrik Mesajı
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, yeni yıl dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı
Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla geriye dönüp baktığımızda, ziyadesiyle muvaffak olduğumuzu görüyor ve bunu başardığımıza inanıyorum.
Yüksek motivasyon ve güçlü bir irade ortaya koyarak, kader birliği yaptığımız tüm gazete ve dergilerimize doğru bir gelecek projeksiyonu çizmek adına attığımız her adımın karşılığını aldık.
Güçlü desteğinizle Türk basın tarihinde dijital dönüşümü başlatacak hamleleri gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına girerken gazeteciliğin yükselen değeri internet haber sitelerini, taze kuvvet olarak büyük ailemizin üyesi yaptık.
Bu nedenledir ki gayretlerimizin tamamının karşılık bulduğu 2022'yi kazanımlar yılı olarak adlandırıyoruz.
"Birlikte Çok Güçlüyüz" diyerek ortak aklı önceledik; iletişimi güçlendirip, paydaşlarımızla mesaimizi artırarak işlerimizi bereketlendirdik.
Diğer taraftan teknoloji alanındaki gelişmelerin medyamızı radikal bir dönüşüme her geçen gün biraz daha zorladığını da görüyoruz.
Bu sebeple Türkiye Yüzyılı'nda hedefimiz; tüm paydaşlarımızla kurumsal kapasitelerimizi artırmak, gelecek perspektifimizi yenileyerek, tüm gücümüzle yolumuza kararlı bir şekilde devam etmek olacaktır.
Büyüyen ailemize, bereketli ve okurlarıyla güzel haberler paylaşacağı yeni bir yıl diliyorum.
Saygılarımla"