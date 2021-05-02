Fatih Sultan Mehmet Han’a Vefa!

Çağ açıp, çağ kapayan, İstanbul’u fethederek Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in hadisine nail olan Fatih Sultan Mehmet Han, yarın Gebze’de düzenlenecek programla anılacak. 3 Mayıs 1481 yılında, sefere çıktığı sırada Gebze Hünkar Çayırı’nda hayatını kaybeden Fatih Sultan Mehmet Han için, Gebze Teknik Üniversitesi ve Hünkar Çayırı Otağ alanında anma programı tertip edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tük Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği İstanbul Şubesi, Türk Dünyası belediyeler Birliği, Gebze Teknik Üniversitesi ve AGRT iş birliğiyle hazırlanan anma programında bizde Devri Alem Belgesel tv olarak hazırladığımız Fatih Sultan Mehmet’in Gençlerimize Örnek Hayatı ve Hünkar Çayırı belgeselinin sunumunu gerçekleştireceğiz. Hazırladığımız bu belgeselin görüntülerini youtube üzerinden

adresinden sizlerde izleyebilirsiniz. Devrinin en önemli inovasyon sembol isimlerinden olan, aynı zamanda şair olan, İstanbul’u fetheden topların çizimini gerçekleştiren Fatih, henüz daha 19 yaşındayken 6 dili çok iyi biliyor ve konuşabiliyordu. Daha gencecik denilebilecek 21 yaşında İstanbul’un fethine mazhar olan, tahta ilk çıkışını ise 14 yaşındayken yapan Fatih Sultan Mehmet’in hayatı, gerçekten gençlerimize örnek olacak şekilde olaylarla dolu. Bizlerde Fatih’in bu örnek hayatını belgeselleştirmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Fatih’i hayatını kaybettiği Gebze’de ki Hünkar Çayırı’nda anacak olmak da hatırasına sahip çıktığımızın en güzel göstergesi.