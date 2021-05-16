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Fotoğraf makineleri, cep telefonları hazır mı?

Altınkemer-Ulaşlı arasında gündüzler ayrı akşamlar ayrı güzel... Kartpostallık görüntülerin oluştuğu 5300 metrelik sahil şeridi Kocaelilere nefes aldıracak

Fotoğraf makineleri, cep telefonları hazır mı?

16 Mayıs 2021 Pazar 14:24

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını insanları evlerine hapsederken salgın sonrası için çalışmalar olanca hızıyla devamediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Kocaelilerin rahat nefes alacağı yerlerin yapımını sürdürüyor.

 

ÇALIŞMALAR PEK ÇOK NOKTADA SÜRÜYOR

Birçok noktada parklar ve yeşil alanlar oluşturan Büyükşehir, Altınkemer ile Ulaşlı arasında yer alan 5300 metrelik sahil güzergahındaki çalışmalarına da devam ediyor. Kocaeli’nin ilk özel rekreasyon alanı olarak yapılan sahil düzenlemesinin herkese hitap etmesi planlanıyor.

 

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜ OLUŞTU

Yapılan çalışmalar kapsamında Büyükşehir Enerji Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü tarafından 110 adet dekoratif alüminyum direğin montajı tamamlanarak devreye alındı. Yapılan aydınlatma ile kartpostallık bir görünüme kavuşan sahilde kalan 97 diğerin montajına ise devam ediliyor.

 

SOSYAL DONATILAR

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince ise alana 2 bin 670 metre bisiklet ve yürüyüş yolu inşa edildi. Ayrıca 150 metre perde duvar, 1260 metre taş duvar ve 18 adet seyir terası inşa edildi. Bölgedeki balıkçılar için 110 kayıklık kayık çekek yeri ve sahile 1200 kamyon deniz kumu taşındı.

 

REKREASYON ALANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karamürsel ilçesi Altınkemer Ulaşlı arası sahil düzenleme projesinde bir ilki de gerçekleştiriyor. Karamürsel’e 7 den 70'e hiçbir ayrım yapmadan herkesin aynı anda kendi için bir şeyler bulabileceği bir rekreasyon alanı oluşturuluyor.

 

ÖZEL BİREYLER UNUTULMADI

İnşa edilen parkın içeriğinde aromatik bitki tarhı, Alzheimer hastaları için spor alanı, engelsiz çocuk oyun alanı, otizmli çocuklar için duyusal oyun alanları, zemin oyun alanı, oturma alanları ve ailelerin hoşça vakit geçireceği satranç alanları yer alıyor. Ayrıca alanda refleksoloji (çoğunlukla ayak olmak üzere el ve kulaklara masaj ve baskı uygulanarak yapılan bir alternatif tedavi metodu) alanı da bulunuyor.

 

HERKESE HİTAP EDİYOR

Herkes için herkese hitap eden bir park olma hedefiyle inşa edilen park bir dedenin torunu ile oynayabileceği ya da engelli bir bireyin annesi ile vakit geçirebileceği bir alan olacak.

 

OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ALAN

Otizmli çocuklar için inşa edilen duyusal oyun alanlarının içerisinde dört işlem panosu, açı ölçer, sesle ilgili dış mekan oyun alanları yer alıyor. Zeminde ise uzayla ilgili bilgileri öğrenebilecekleri zemin oyunları bulunacak.




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