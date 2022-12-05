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Gebze belediyesi aralık meclisi toplanıyor

ARALIK MECLİSİ 2. OTURUMU 6 ARALIK SALI SAAT 15'TE

Gebze belediyesi aralık meclisi toplanıyor

05 Aralık 2022 Pazartesi 15:27

  • Yoklama– Açılış.

·         01 Aralık 2022 tarihli meclis birleşimine ait karar özetlerinin okunması ve oylanması,

    RAPORLAR:

1-      Yapı Kayıt Belgesi alan 24 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

2-      Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet Mahallelerindeki taşınmazların Belediyemize yapılan müracaata ilişkin 17 adet hak sahiplerine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince  doğrudan satışlarının yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

3-      Belediyemize devri yapılan Mustafapaşa Mah. 321 Ada 323 Parselde bulunan 20 adet fiili kullanıcısına kullanım alanları doğrultusunda 6306 Sayılı Kanun kapsamında satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

4-      Belediyemiz meri imar planlarında konut alanında kalan 2 adet parselin belediyemizce yapılacak yatırımlara ve projelere kaynak oluşturması için satılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

 

 

 

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Anahtar Kelimeler
GebzeBelediyeKocaeliTahir Büyükanın
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