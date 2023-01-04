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Gebze’de Anibal dalçık üstü trafik akışına kapatıldı

Büyükşehir, Gebze ilçesinde trafik yükünü hafifletmek için hazırladığı trafik dolaşım planı projesine devam ediyor

Gebze'de Anibal dalçık üstü trafik akışına kapatıldı

04 Ocak 2023 Çarşamba 14:15

 

 

Gebze’de başarıyla uygulamaya koyduğu trafik dolaşım planı projesiyle ilçenin kilit noktalarında trafik yükünü hafifleten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımı rahatlatacak proje ve uygulamalarına devam ediyor. Köprü, yeni yollar ve kavşak gibi fiziki yatırımlarla Kocaeli genelinde olduğu gibi Gebze halkına da ulaşımda ciddi kolaylıklar sağlayan Büyükşehir, yeni dolaşım planı kapsamında Gebze Anibal Kavşağı başta olmak üzere Gebze Center önü, Center Kavşağı Köprüsü ve bu yerlere bağlı yollardaki trafik akışını önemli ölçüde rahatlatacak.

 

ARAÇ SÜRÜCÜLERİ KÖPRÜYÜ KULLANACAK

Plan doğrultusunda Büyükşehir, trafik yoğunluğunun yaşandığı Anibal Kavşağı’nın (battı-çıktı) üstünü trafik akışına kapattı. Bu durumda İstanbul istikametinden gelirken yan yola bağlanıp, Gebze Belediyesi ya da Gebze Belediyesi istikameti güzergâhına gitmek isteyen araç sürücüleri yeni plan doğrultusunda dalçık üstünü kullanamayacak. Sürücüler, Gebze Center istikametine devam edecek ve köprüden geçerek kuzey yan yoldan İlyasbey Caddesi’ne giriş yapacak.  

 

TRAFİĞE KAPATILAN ALANA 16 ARAÇLIK OTOPARK

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, trafik dolaşım planı kapsamında kapatılan Anibal Kavşağı’nın (battı-çıktı) üstünü otopark olarak değerlendirecek. Trafik yoğunluğunun önüne geçmek için esnafların önündeki parklanmayı kaldıracak olan ekipler, bunun yerine trafik akışına kapatılan alana 16 araç kapasiteli otopark yapacak.

 

İLYASBEY CADDESİ TEK YÖN OLACAK

Trafik dolaşım planı kapsamında çift yönlü işleyen İlyasbey Caddesi ilerleyen zamanda tek yön olacak.  Planın uygulamaya konulması için mevcut hal binasının Büyükşehir tarafından yapımı devam eden yeni yerine taşınması süreci beklenecek. Mevcut hal binası yıkıldıktan sonra İlyasbey Caddesi, Yeni Bağdat Caddesi’nden D-100 güzergâhı istikametine kapanacak.

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