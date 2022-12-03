Gebze'de çevreyi kirleten iki işyerinin faaliyetine son verildi

Gebze Kirazpınar Mahallesi’nde çevreye kötü koku yayan ve hava kirliliğine neden olan iki işyerinin faaliyetine, Büyükşehir Belediyesi Gayri Sıhhi Müessese İnceleme Kurulunun kararı ile son verildi.





Hayata geçirdiği projelerle vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi diğer bir yandan çevre ve insan sağlığını tehdit eden unsurlara da geçit vermiyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Gebze İlçesi Kirazpınar Mahallesinde denetim yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, çevreye kötü koku yayan iki işyerini mühürleyerek faaliyetine son verdi.





KÖTÜ KOKU YAYAN İŞYERLERİ TESPİT EDİLDİ

Gebze İlçesi Kirazpınar Mahallesi sınırları içerisinde yaşanan koku kirliliği nedeniyle çevre sakinlerini rahatsız eden işyerleri olduğuna yönelik gelen şikayetler üzerine denetim gerçekleştiren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen iki işyerinin faaliyetinin sonlandırılması konusunu Gayri Sıhhi Müesseseleri (GSM) İnceleme Kuruluna sevk etti.





GAYRİ SIHHİ MÜESSE KURULU’NUN KAPATMA KARARI UYGULANDI

Konu, Büyükşehir Belediye Belediyesi GSM İnceleme Kurulunun 24.11.2022 tarihli gündeminde görüşüldü ve kurul tarafından çevre sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk teşkil eden ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunmayan 2 (iki) adet 1. Sınıf GSM niteliğindeki işyerinin Faaliyetten Men edilmeleri kararı alındı. Faaliyetten men kararı doğrultusunda 02.12.2022 tarihinde, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından bu işyerlerine yönelik mühürleme işlemi yapıldı.