Gebze’de Nisan Meclisi Tamamlandı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği nisan ayı meclisinde encümen ve komisyon üyelikleri yapılan oylamayla belirlendi

Gebze Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı GKM büyük salonda yapıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği nisan ayı meclisinde, gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesiyle başlayan nisan ayı meclis toplantısında, görev yapacak komisyonlar için üye seçimi, encümen üyeliği seçimi ve meclis başkan vekilliği seçimi yapıldı.

ENCÜMEN VE KOMİSYON ÜYELİKLERİ

Buna göre Gençlik-Spor Komisyonuna Ayhan Yılmaz, Osman Sezer, Ahmet Malkoç, Mehmet Dinç, Sinan Çeper; Kültür Komisyonuna Hasan Soba, Ahmet Hüseyin Çelebi, Davut Kabaca, Abdullah Kahraman, Şahin Yılmazel; Hukuk Dilekçe, İsimlendirme Komisyonuna Güler Şahin Gençay, Vasfiye Aydın, İrfan Ertegün, Vahip Angur, Cavit Kapoğlu; Toplumsal Fırsat Eşitliği ve Engelliler Komisyonuna Yasemin Özdemir, Şenay Önder, Vasfiye Aydın, Güler Şahin Gençay, Saide Arslan Çalışkan; Plan ve Bütçe Komisyonuna Selamet Güner, Yasemin Özdemir, Hasan Özdemir, Sertan Tunçel, Erhan Bölük; Çevre ve Sağlık Komisyonuna Sefa Zengin, Harun Penbegüllü, Sadık Güvenç, Cemil Kalyoncuoğlu, Halil İbrahim Başçiftçi; Meclis Katipliklerine Osman Sezer, Nur Şentürk Tatoğlu; Eğitim Komisyonuna Yaşar Çakmak, Sadık Güvenç, Cemil Kalyoncuoğlu, Davut Kabaca, Cavit Kapoğlu; İmar Komisyonuna Mehmet Dinç, Nur Şentürk Tatoğlu, Mustafa Demirhan, Talip Demir, Gökhan Yamen; Meclis 1. Ve 2. Başkanvekilliğine Hasan Soba, Güler Şahin Gençay; Encümen üyeliklerine Sedat Çelik, Şenay Önder, Mahmut Yandık olarak belirlendi.

FAALİYET RAPORU OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Gündemde yer alan diğer maddelerin görüşülerek karara bağlandığı nisan ayı meclis toplantısında ayrıca gündemin son maddesinde yer alan 2020 Yılı Faaliyet Raporu oybirliğiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı nisan ayı meclisinde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, meclis üyelerinin gündem dışı sorularını da cevaplandırdı. Gebze Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı 4 Mayıs saat 15:00’te yapılacak.









