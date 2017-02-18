Gençlerin Yüzü Güldü!

Fiber Optik Projesi gençlerin yüzünü güldürdü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı arasında hayata geçirilen ‘Kocaeli Ağ ve Fiber Optik Eğitim Merkezi’ Projesi birçok gence fayda sağladı. Eğitimler sayesinde işe başlayan, yüksel lisans dersine katkı sağlayan, farklı bir alanda uzmanlık edinen gençler, projenin faydalarını gözler önüne serdi

200 ÖĞRENCİ YARARLANDI

Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilen Kocaeli Ağ ve Fiber Optik Eğitim Merkezi Projesi gençlerin istihdamına katkı sağlamak için gerçekleştirildi. Fiber hakkında uygulamalı ve teorik derslerin sunulduğu örnek projeden 200 öğrenci faydalandı. Bu öğrencilerinden birisi ise Güney Afrika’dan Kocaeli’ye üniversite eğitimi için gelen Çadlı Soumaine Bouba Mahamat.

ÇADLI YÜKSEL LİSANS ÖĞRENCİSİ DE VAR

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nde yüksek lisans öğrencisi olan Çadlı Soumaine Bouba Mahamat, projeyi üniversitede yapılan bir seminerde öğrendiği ifade ederek, ”Yüksek lisans eğitimimde fiber ile alakalı bir dersim var. Proje ile gördüğüm derse katkı sağlayacağını düşündüm. Ayrıca daha önce fiber konusunda bildiğim konuları pekiştirmek istedim. Benim için çok faydalı bir eğitim oldu. Benim gibi arkadaşlara da bu eğitimi tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMDEN SONRA İŞ BULDU

Sabancı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi mezunu olan 21 yaşındaki Mehmet Emin Koç ise eğitimini tamamlayıp işe başlayanlardan. Mehmet Emin Koç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinden projeden haberi olduğunu ifade ederek, ”Fiber teknolojisi Türkiye’de yeni yeni gelişmeye başladığını ve geleceğinde iş hayatına katkısı olabileceği için eğitime başvurdum ve kabul edildim. Ağ temellerinden, fiber bağlantılara kadar geniş yelpazede dersler gördük. Kursu bitirdikten sonra ise bir internet servis hizmeti veren kuruma iş başvurusunda bulundu. Özgeçmişimde de eğitim aldığımı bilgisini verdim. Hemen kabul ettiler. 1 aydır burada fiber ağ kurulumu personeli olarak çalışıyorum. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

HAYATIMIZA KATKI SAĞLAYACAK

Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Melike Tanrıkulu da projenin kendisine katkı sağlayacağını düşündüğü için başvurduğunu belirterek, ”İlk önceleri denemek için derslere geldim. Daha sonra aldığımız eğitimlerin eğitim ve iş hayatında avantaj sağlayacağını anladım" şeklinde konuştu. Kontrol ve Otomasyon Teknikeri Mehmet Pişkin ise ”Şu an özel bir şirkette elektrik teknik elemanıyım. Projeyi yolda reklam panosunda öğrendim. Bu eğitimler önümüzdeki yıllarda fiber alanında çalışmayı düşünürsem yararlı olacak. Aldığımız bilgiler ile ileride daha iyi işlerde çalışabileceğimi biliyorum” açıklamasını yaptı.

28 ŞUBAT’TA 1. ETAP BİTİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı, Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi (PYE II) Programı altında uygulanan “Kocaeli Ağ ve Fiber Optik Eğitim Merkezi” Projesi, İzmit Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde Fiber ve Ağ Teknolojileri Eğitim Merkezi’nde 12 aylık süre içinde gerçekleştirildi. Son mezunlarını 28 Şubat itibari ile verecek çalışma daha sonra da devam ettirilmesi planlanıyor. Projeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi dışında Kocaeli Sanayi Odası da destek sunuyor.