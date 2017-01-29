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"Gizli Yolcu Araştırması" Projesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince uygulanan proje kapsamında, yolcu gibi seyahat eden görevliler, otobüslerde olumsuzlukları belirlemek amacıyla denetim yapılıyor.

29 Ocak 2017 Pazar 19:10

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesince uygulanan "Gizli Yolcu Araştırması" projesi kapsamında, yolcu gibi seyahat eden görevliler, otobüslerde olumsuzlukları belirlemek amacıyla denetim yapılıyor.

Yolculardan gelen sürücü ve diğer şikayetlerini araştırmak için Ulaşımpark A.Ş otobüslerinde gizli yolcu uygulamasını yürütüyor.

Araçlarda daha kaliteli hizmet sunabilmek, verilen hizmetin eksik ve aksayan yönlerini yolcuların gözünden tespit edebilmek amacıyla "Gizli Yolcu Araştırması, Ulaşımpark A.Ş.’ye ait tüm araçlarda yapılıyor. Uygulamanın başladığı günden bu yana araçlarda toplam bin 119 kez gizli yolcu uygulaması yapıldı. Uygulama, otobüslerde devam ediyor.

Gizli yolcu, araçların güzergahlarına göre araçta en az 20 en fazla 60 dakika yolcularla birlikte seyahat ediyor. Bu seyahat esnasında 18 farklı konuda otobüs içerisinde gözlem yaparak bilgi topluyor. Daha sonra bu bilgiler Ulaşımpark A.Ş. tarafından değerlendirilerek, gerekli çalışma yapılıyor. Bugüne kadar otobüsler gizli yolcu tarafından ortalama 45 bin 160 dakika denetlendi.

"Gizli Yolcu Araştırması" projesi kapsamında otobüslerin havalandırma sistemleri, araç iç ve dış temizliği, araç içi tabelalar, araç içi kütüphanenin kullanıma uygunluğu, led ekranları, güvenlik ekipmanları, afiş ve bildiri ekranları, araç içi koltukların durumu, aracın durakta kalış süresi, emniyet kemeri kullanımı, şoförün kişisel bakımı, şoförün cep telefonu kullanma durumu, şoförün yolcularla ve diğer sürücülerle olan iletişimi, güvenli sürüş, engelli yolcu, hız limitlerine uyma, sol şerit ihlalleri ve trafik işaretlerine uyulup uyulmadığı denetleniyor.

Vatandaşların bu uygulamadan memnun oldukları bildirildi.

KOCAELİ (AA)
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