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Gölcük, Ulaşlı-Balaban köy yollarına konfor geliyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Gölcük Ulaşlı-Balaban köyleri arasında beton yol yapılıyor

Gölcük, Ulaşlı-Balaban köy yollarına konfor geliyor

04 Nisan 2021 Pazar 16:11

Kocaeli genelinde yolların daha konforlu ve modern olması için üstyapı çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesi, köy yollarına da özel önem gösteriuyor.  Gölcük İlçesi Ulaşlı-Balaban arası beton yol imalatı yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı 2,5 kilometrelik yolu daha modern bir hale getiriyor.

 ULAŞLI-BALABAN ARASI 2,5 KİLOMETRELİK YOL

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ulaşım ağında üstyapı çalışmalarına devam ediliyor. Yolların daha konforlu ve güvenli olması için çalışmalar yürüten ekipler, Gölcük İlçesi Ulaşlı-Balaban köyleri arasındaki 2,5 kilometrelik yolda çalışma yapıyor. 50 ton nervüllü çelik hasır ve 2 bin 50 metreküp beton kullanılacak köy yolunda yerli kaynaklar kullanılıyor.

 BETON İÇİN YERLİ KAYNAKLAR KULLANILIYOR

Aşınması ve dayanımı daha geç olan beton yollar için daha düşük maliyetle yerli kaynaklar kullanılıyor. Asfaltta kullanılan ithal petrokimya malzemeler yerine yerli kaynakların kullanıldığı beton yollar daha dayanıklı ve uzun ömürlü oluyor.
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