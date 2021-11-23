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Gölcük'te "Aşere Takrib ve Tayyibe İcazet Merasimi" yapıldı

Gölcük ilçesinde "Aşere Takrib ve Tayyibe İcazet Merasimi" düzenlendi.

Gölcük'te

23 Kasım 2021 Salı 13:32

Gölcük Tevfik Hoca Camisi'nde yapılan merasimde konuşan İl Müftüsü Sinan Cihan, bugüne kadar aldıkları eğitim sonucunda icazet almaya hak kazanan hocaları tebrik etti.

Kent olarak hafızlık müessesesinin en iyi noktada olması için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Cihan, "İlimizde çocuk ve gençlerimiz, hafızlığa hazırlık çalışması yapıyor, hafızlığını güçlendirmek için çalışıyor. Bu faaliyetin içerisinde emeği geçen hocalarımızı tebrik ediyoruz. Katkı veren hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle meclisimizin en güzel şekliyle gerçekleşmesi ve dünyevi, uhrevi bütün güzel değerleri hepimize kazandırması duasıyla hepinizi saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.

Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Şenol Tiryaki de merkezlerinde bulunan ihtisas kursiyerlerinin kendilerini yetiştirmeleri anlamında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, ihtisas merkezlerine yurt dışından da gençlerin geldiğini bildirdi.

İlçe Müftüsü Emin Yılmaz ise programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından programda Kur'an-ı Kerim ve takrib icazeti okundu. Program, hatim duasıyla sona erdi.

Programda, İlçe Müftüsü Yılmaz, Hüseyin Uzun, Adem Barutçu, Ramazan Tuna ve Abdülhamit Aydın icazet aldı.




AA
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