GTO VAKFI, ERTELENEN DARICA HİZMET KOMPLEKSİ’NİN YENİ İHALE TARİHİNİ DUYURDU

Gebze Ticaret Odası Vakfı tarafından, Darıca ilçesi sınırları içerisinde yapılacak, çeşitli kurum/kuruluşları bünyesinde barındıracak olan ve 30.04.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan inşaat ihalesi, 26.04.2021 tarihli T.C. İçişleri Bakanlığımızca yayınlanan “Tam Kapanma Tedbirleri” genelgesi göz önünde bulundurularak, mücbir sebepler nedeniyle ertelenmişti.

Vakıf tarafından yapılan yeni açıklamada ihale tarihinin belirlendiği, 27.05.2021 Perşembe günü saat 15:30’da yapılacağı duyuruldu. Tarafların almış oldukları ihale belgelerinin geçerliliğini koruyacak olduğunu daha önce belirten GTO Vakfı, ihalenin belirtilen saat ve tarihte Gebze Ticaret Odası Meclis Salonu’nda yapılacağı da ayrıca bildirildi.