banner614
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GTO VAKFI, ERTELENEN DARICA HİZMET KOMPLEKSİ’NİN YENİ İHALE TARİHİNİ DUYURDU

Gebze Ticaret Odası Vakfı tarafından, Darıca ilçesi sınırları içerisinde yapılacak, çeşitli kurum/kuruluşları bünyesinde barındıracak olan ve 30.04.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan inşaat ihalesi, 26.04.2021 tarihli T.C. İçişleri Bakanlığımızca yayınlanan “Tam Kapanma Tedbirleri” genelgesi göz önünde bulundurularak, mücbir sebepler nedeniyle ertelenmişti.

GTO VAKFI, ERTELENEN DARICA HİZMET KOMPLEKSİ'NİN YENİ İHALE TARİHİNİ DUYURDU

20 Mayıs 2021 Perşembe 17:36

        Vakıf tarafından yapılan yeni açıklamada ihale tarihinin belirlendiği, 27.05.2021 Perşembe günü saat 15:30’da yapılacağı duyuruldu. Tarafların almış oldukları ihale belgelerinin geçerliliğini koruyacak olduğunu daha önce belirten GTO Vakfı, ihalenin belirtilen saat ve tarihte Gebze Ticaret Odası Meclis Salonu’nda yapılacağı da ayrıca bildirildi.

         

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KovidKocaeliKarantina
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Bulut: Nefes Kredisi rekor kaynakla bir an önce başlamalı Başkan Bulut: Nefes Kredisi rekor kaynakla bir an...
Hamza Şayir'in babası vefat etti Hamza Şayir'in babası vefat etti
Kitap Kahve’de imzalar tamam Kitap Kahve’de imzalar tamam
Çarşıbaşı Caddesi’nde asfaltlama gece yapılıyor Çarşıbaşı Caddesi’nde asfaltlama gece yapılıyor
Kocaeli’de ‘Mavi Bayrak’ sayısı 7’ye yükseldi Kocaeli’de ‘Mavi Bayrak’ sayısı 7’ye yükseldi
50 günde 150 ton deniz salyası toplandı 50 günde 150 ton deniz salyası toplandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Bulut: Nefes Kredisi rekor kaynakla bir...
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, KOTO’nun da girişimleriyle bir kez daha hayata geçirilen Nefes...

Haberi Oku