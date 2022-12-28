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İcra memurunu silahla yaralayan avukat adliyeye sevk edildi

İzmit ilçesinde sokakta silahlı icra memurunu yaralayan avukat, adliyeye gönderildi.

İcra memurunu silahla yaralayan avukat adliyeye sevk edildi

28 Aralık 2022 Çarşamba 14:07

Dün Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'ta icra memuru Bünyamin Alyakut'u (54) yaralayan avukat T.E'nin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Dün işe gitmek üzere evinden çıkan ve silahlı saldırıya uğrayan icra memuru Bünyamin Alyakut (54), eli ve ayaklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanmış ve ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Alyakut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilmiş, eylemi kar maskesiyle gerçekleştirdiği anlaşılan ve İstanbul'da avukatlık yaptığı öğrenilen şüpheli T.E'nin İstanbul'da yakalandığı bildirilmişti.



AA
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