İHH, Kocaeli'de

Vakfın açıklamasına göre, bu yıl 10'uncusu yapılan etkinlik, "Yetimin Gecesi Uzamasın" sloganıyla, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Kocaeli İHH Başkanı İsmail Yeşildağ, yetim dayanışma gecesinin gelenekselleştiğini belirterek, katkı sunanlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sivil toplum ve vakıf çalışmalarının önemine işaret ederek, "Hiçbir yetim gözü yaşlı uyumamalı, yetimin gecesi uzamamalı." dedi.

Etkinlikte video gösterimlerinin ardından program konukları Adem Sevgi, Mustafa Cihat, Mustafa Aygül, Resul Aydemir ve Said Ercan sahneye çıktı. Program, konukların konuşmaları ve seslendirdikleri eserlerle devam etti.

- 133 bini aşkın yetim çocuğa sponsorluk

Programda, Nijer'deki yetim eğitim kompleksinde bulunan İHH Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Başer ve Pakistan MSAL Yetimhanesi Sorumlusu Meryem Hamdani'yle canlı bağlantı yapıldı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nin dış salonunda ise elde edilecek gelirin yetimler yararına kullanılacağı hat sergisi düzenlendi.

İHH, Türkiye dahil 47 ülkede 133 bini aşkın yetim çocuğu Yetim Sponsorluk Sistemi ile her ay düzenli olarak destekliyor. Ayrıca 13 ülkede 43 yetimhane, 1 yetim eğitim merkezi ve 1 yetim eğitim köyü de hizmet vermeye devam ediyor.

AA