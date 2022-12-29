İHSAN TOKGÖZ GÖLCÜK’TE KABRİ BAŞINDA ANILDI

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Kurucu Başkanı, Servet-i Fünûn Dergisi’nin sahibi ve genel yayın yönetmeni Ahmet İhsan Tokgöz, vefatının sene-i devriyesinde unutulmadı. Tokgöz’ün Değirmendere Garipler Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Direktörü Erdem Doğan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Denetçisi Evren Gündogdu, Kocaeli Üniversitesi Spor Tarihi Öğretim Görevlisi Zeki Kutlu, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, Gölcük İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert’in ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Tamer Kaya katıldı. Kur’an tilavetinin ardından Tokgöz kabri başında dualarla anıldı.