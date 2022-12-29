GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İHSAN TOKGÖZ GÖLCÜK’TE KABRİ BAŞINDA ANILDI

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Kurucu Başkanı, Servet-I Fünûn Dergisi sahibi ve genel yayın yönetmeni Ahmet İhsan Tokgöz, Gölcük’te kabri başında anıldı.

İHSAN TOKGÖZ GÖLCÜK'TE KABRİ BAŞINDA ANILDI

29 Aralık 2022 Perşembe 11:47


Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Kurucu Başkanı, Servet-i Fünûn Dergisi’nin sahibi ve genel yayın yönetmeni Ahmet İhsan Tokgöz, vefatının sene-i devriyesinde unutulmadı. Tokgöz’ün Değirmendere Garipler Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Direktörü Erdem Doğan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Denetçisi Evren Gündogdu, Kocaeli Üniversitesi Spor Tarihi Öğretim Görevlisi Zeki Kutlu, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, Gölcük İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert’in ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Tamer Kaya katıldı. Kur’an tilavetinin ardından Tokgöz kabri başında dualarla anıldı. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
İHSAN TOKGÖZGölcük
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
2022 YILINDADA TV DE EN ÇOK BELGESELİ YAYINLANAN GAZETECİ OLMAK 2022 YILINDADA TV DE EN ÇOK BELGESELİ YAYINLANAN...
Recep Kaya'nın Acı Günü Recep Kaya'nın Acı Günü
TSB Başkanı Benli: TSB Başkanı Benli: "Kaskoda zam söylemi kamuoyunu...
DSİ’DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ DSİ’DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
Yılbaşında birçok yeni düzenleme yürürlüğe girecek Yılbaşında birçok yeni düzenleme yürürlüğe...
Trafik levhasına çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı Trafik levhasına çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

2022 YILINDADA TV DE EN ÇOK BELGESELİ YAYINLANAN...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz....

Haberi Oku