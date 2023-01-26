İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2023 Yılı 1. Toplantısı Gerçekleştirildi

Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Salih Bıçak’ın yanısıra, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri katıldı.

Vali Yardımcısı Salih Bıçak’ın kurul üyelerini selamlayarak başladığı konuşmalarında günümüz dünyasının en önemli problemlerinden birinin işsizlik ve yeterince istihdam yaratamama sorunu olduğunu belirtti.

Bu sorunun aynı zamanda sosyo-psikolojik sorunları ve huzursuzlukları da beraberinde getirdiğini ifade eden Vali Yardımcısı Bıçak; istihdam artırıcı yatırım ve politikalara ağırlık vermenin birçok kamu politikasında öncelik haline geldiğini, ülkemizde de istihdamın arttırılabilmesi için ciddi atlımlar yapıldığını, bu süreci daha etkin yürütebilmek ve etkili istihdam politikaları oluşturabilmek amacıyla işgücü piyasasının talep ve isteklerini detaylı bir şekilde inceleme gerekliliğinin de kaçınılmaz olduğunu belirtti.





İŞ-KUR Kendi Bünyesinde Olan İşsizleri İşgücü Uyum Programlarına Tabi Tutarak Yetiştirmektedir





İlimize dair verileri kurul üyeleri ile paylaşan Vali Yardımcısı Bıçak; İşverenlerimizin nitelikli işgücüne daha hızlı ulaşabilmesi amacıyla İŞ-KUR kendi bünyesinde olan işsizleri işgücü uyum programlarına tabi tutarak yetiştirmektedir. Yani işverenin nitelikli işgücü talebi karşılanırken aynı zamanda işsizlerimize meslek kazandırılmakta ve onlara yeni iş kapıları açılmaktadır. Kocaeli Çalışma ve İş Kurumuna 2022 yılının 12 aylık dönemde işletmelerden 128.246 kişilik açık iş alınmış ve bu alınan talepler ve çalışmalar neticesinde 63.608 kişi işe yerleştirilmiştir. İş Kurumuna 2021 yıl sonu itibariyle kayıtlı olan işsiz sayısı 63.218 kişi iken 2022 yılı sonu itibariyle 60.825 kişiye düşmüştür. İlimizde 2022 yılının 12 aylık döneminde İş Kurumuna işsizlik sigortası ödeneği almak için 53.375 kişi başvuru yapmış ve başvuru yapanlardan 18.276’sı ise işsizlik ödeneği almaya hak kazanmışlardır. Ayrıca bu dönemde kurum tarafından toplamda 341.180.276 TL tutarında ödeme yapılmıştır. İş Kurumuna 2022 yılı sonu itibariyle iş danışmanlığı sürecinde ki bireysel görüşme sayısı 84.441 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca İş Kurumuna 2022 yılının 12 aylık döneminde 11.846 kişiye iş arama becerileri eğitimi verilmiştir. İlimizde İş Kurumu tarafından 2022 yılının sonu itibariyle kurum tarafından 4.576 kişiye mesleki eğitim verilmiştir.” diyen Vali Yardımcısı Salih Bıçak, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2023 yılı 1. Olağan Toplantısının hayırlı olması temennisinde bulundu.



Geçen dönemlerde alınan Kurul Kararlarına ilişkin gerçekleşmelerin Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz tarafından değerlendirilmesinin yapılmasının ardından 2023 yılında uygulanacak İş Gücü Eğitim planı ile istihdamın ve nitelikli işgücünün artırılmasına ilişkin alınacak tedbirler görüşüldü.





Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Proje Desteğine İlişkin Başvuruların değerlendirilmesinin ardından ilimizde eğitim öğretim yapan ve mesleki teknik eğitim okulları bünyesinde Okul, Tür, Alan, Dal Açma teklifleri de görüşülerek karşılıklı istişareler yapıldı.





Kocaeli Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğince “İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı” konulu yapılan sunumun ardından İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, belirlenen gündem maddelerinin görüşülmesi, üyelerin kararlara ilişkin önerilerinin istişare edilmesi ve yılı içerisinde uygulanmak üzere alınan kararların onaylanması ile toplantı sonlandırıldı.