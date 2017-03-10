Kocaeli'de "istihdam fuarı ve kariyer günleri" düzenlenecek

- Sanayi kenti Kocaeli'de, 6-8 Nisan'da "İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri" etkinliği yapılacak

- Vali Güzeloğlu:

- "Geçen yıl istihdamda en çok artış gerçekleştiren il olmanın sevincini ve sorumluluğunu taşıyoruz. Bu fuara sektörel anlamda bütün kurum ve kuruluşlarımızı, iş arayan ve talebi olan herkesi bekliyoruz. Bu fuar Türkiye ölçeğinde en başarılı örneklerden biridir"

- Sanayi kenti Kocaeli'de 6-8 Nisan'da İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri düzenlenecek.

Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri İşbirliği Protokol İmza Töreni'nde konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdamda milli seferberlik çağrısında bulunduğunu anımsattı.

Bu çağrının ardından Kocaeli'de istihdam ağırlıklı bir buluşma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Vali Güzeloğlu, Kocaeli'nin, Türkiye ekonomisini taşıyan, derinlik ve zenginlik sunan, çok önemli dinamiklerini harekete geçirerek yükselen, işsizlik oranını ve özellikle genç işsizlik oranındaki yükselen ivmeyi tersine ve olması gerekene çeviren, her sektörde yeni istihdam imkanları sağlayan çok önemli bir dönüm noktası olduğunu anlattı.

Vali Güzeloğlu, bu yıl Kocaeli'de en az 60 bin yeni istihdam sağlanmasının hedeflendiğini, çok net bir kararlılıkla bu hedefe ulaşacaklarını bildirdi.

Kocaeli'de tüm sektörler ele alındığında şubat ayında 15 bin 908 yeni istihdamın elde edildiğini, bu oranın yüzde 3,7 ile Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir ivmeyi gösterdiğine işaret eden Vali Güzeloğlu, bunun kalıcı olmasını hedeflediklerini kaydetti.

Güzeloğlu, reel kesimin talep ettiği, nitelikli ve sektörün istediği özellikte elemanların yetiştirilmesinin önemine dikkati çekerek, İŞKUR'un işbaşı meslek eğitimleriyle "İstediğimiz elemanı bulamıyoruz." anlayışını gündemden kaldırmayı amaçladıklarını belirtti.

- "Fuar, Türkiye örneğinde en başarılı örneklerden biridir"

Milli Eğitim Bakanlığının tematik liseler projesine değinen Güzeloğlu, "Yeni çıkan ve mesleki eğitimi tamamen reel sektörün talepleri doğrultusunda düzenleyen yasalar doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığımızın model kenti olarak ilimizde tematik meslek liselerinden başlayarak, açacağımız bölümleri ve bu liseleri tamamen reel sektöre aktararak, doğrudan bu sorunun eğitim ayağını çözmeyi öngörüyoruz. Kocaeli'nin bu modellemeyi uygulayacak, hayata geçirecek bir birikime sahip olduğunu belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Vali Güzeloğlu, geçen yıl istihdamda en çok artış gerçekleştiren il olmanın sevincini ve sorumluluğunu taşıdıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bunu sürdürülebilir ve sürekli bir başarıyla devam ettirmek ve Kocaeli adına 2017 yılı sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu seferberlikte önde ve sahip olduğu bu birikime uyumlu bir Kocaeli'yi hedefliyoruz. Son 4 aydır kesintisiz büyüyen ve büyümesi devam eden sanayi üretim endeksinde aylık bazda yüzde 1,3 büyümeyi gerçekleştirdik. Bir önceki yıla göre yüzde 2,6 net büyüme açıkça görülüyor. Bu büyümenin devam edeceğini ve Türkiye ekonomisine pozitif yönde yansıyacağını biliyoruz. İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri'ni 6-7-8 Nisan'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı'nda yüzü aşkın firmanın, kurum ve kuruluşun katılımıyla açacağız. Bu fuara sektörel anlamda bütün kurum ve kuruluşlarımızı, iş arayan ve talebi olan herkesi bekliyoruz. Bu fuar Türkiye ölçeğinde en başarılı örneklerden biridir. "

Daha sonra Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri İşbirliği Protokolü imzalandı.

Toplantıya, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Tahir Büyükakın, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ulvi Yılmaz, Sosyal ve Güvenlik Kurumu Müdürü Nurettin Nacar, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul katıldı.



KOCAELİ (AA)