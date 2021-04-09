İzmit Kaymakamlığı- KOTO- Kafe ve restoran işletmecileri el ele veriyor

İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Yönetim Kurulu üyelerine iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Atalay, Mehmet Akif Şen, Yusuf Erenkaya ve Meclis Üyesi Yıldırım Yılmaz’ın yer aldığı ziyarette, pandemi önlemleri çerçevesinde hayata geçirilen ‘Dinamik Denetim Modeli’ ve saha uygulamaları ele alındı.

‘HEM İNSANLAR, HEM İŞLETMELER YAŞASIN DİYE…’

Tüm çabanın; halk sağlığının korunması ve işletmelerin yaşatılması adına yapıldığını vurgulayan Başkan Bulut, “Ayırım yapmaksızın insanların da, işletmelerin de yaşatılması önceliğimiz. Oda olarak bu alandaki çalışmaların tam kalbinde yer alıyor, işletmelerimizin yeni önlemlere adapte edilmesi konusunda bizzat rehberlik ediyoruz” dedi. Kaymakam Cinbir ise, bu yöndeki hassas ve titiz çalışmaları dolayısıyla KOTO’ya teşekkür etti.

FİKİR ALIŞVERİŞ TOPLANTISI- SRC VE SÜRÜCÜ KURSU PERSONELLERİNİN MUAFİYETİ

Görüşmede, kafe ve restoranların açık alanlarının pandemiye uygun düzenlenmesi hususunda, işletmelere de danışılması bu amaçla da fikir alışveriş toplantısı düzenlenmesine karar verildi. İzmit Kaymakamlığı, KOTO, kafe ve restoran işletmecilerinin el ele vereceği toplantıda, görüş alışverişinde bulunulacak. Ziyarette ayrıca, teorik derslerini uzaktan eğitimle onaylı kurs merkezlerinde verecek olan SRC ve sürücü kursu personellerinin, kısıtlama gün ve saatlerinde muaf tutulması ile ilgili talep kaymakam beye iletildi.



