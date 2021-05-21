Kafkaslardan sürgün edilen Çerkez ve Abhazlar anıldı

Kefken Karaağaç Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okunarak sürgünde ölenler için dua edildi.

Daha sonra Babalı sahiline geçen katılımcılar, denize karanfil attı.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, burada yaptığı konuşmada, dünyanın hiçbir yerinde böyle durumların yaşanmasını istemediklerini kaydetti.

Kocaeli Abhaz Derneği Başkanı Hasan Konca da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla sadece dernek ve dernek temsilcileriyle bu yıl anma programı düzenlendiğini ifade ederek, sürgünü unutmadıklarını, unutturmayacaklarını bildirdi.