KARTEPE MECLİSİNDEN İSRAİL’E ORTAK TEPKİ

Kartepe Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı meclis salonunda Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın başkanlığında 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis oturumunda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Kocaman “Covid-19 pandemi döneminde tam kapanmadan kontrollü normalleşme sürecine girdik. Gereken tedbirler ilçemiz genelinde uygulanmaktadır. Alınan tedbirlere riayet ettiğimizde vakaların azaldığını görüyoruz. Bu konu da her bir vatandaşımıza sorumluluk düşmektedir. Hep birlikte bunu başaracağız” açıklamasında bulundu.

İSRAİL’E TEPKİ

Kadir Gecesi başlayan İsrail’in Filistin’e yönelik insanlık dışı saldırılarına tepki gösteren Başkan Kocaman “İsrail’in amacı hep budur. Kudüs’ün Müslümanlar için anlamını bütün İslam Alemi bilmektedir. Mescid-i Aksa bizler için çok kıymetlidir, kutsalımızdır. Bu haksız saldırının en kısa zamanda bitmesi için tüm dünya en yüksek perdeden ses çıkartmalı. Filistin de insanlık öldürülüyor. Bu zülmün sona ermesi, masum günahsız insanların katledilmesinin derhal son bulması için dua ediyoruz.” dedi.

KOCAELİSPOR’A DESTEK

Meclis toplantısında grubu bulunan siyasi partiler ortak bildiriye imza atarak İsrail’e tepkilerini dile getirerek Filistin halkının yanında olduklarını belirttiler. Türkiye Süper Ligi Şampiyonu Beşiktaş oldu diyen Başkan Kocaman “Bu karşılaşmaların oynanması halkımıza büyük moral vermiştir. Bütün kulüplerimize teşekkür ediyorum. Burada bizim için çok kıymetli olan Kocaelispor’umuzu tebrik ediyorum. Yarı finale çıktık. İnşallah bir üst lig sevincini de yaşayabiliriz. Kocaelisporumuz bizim değerlimiz” ifadelerini kullandı.

KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Meclis gündeminde yer alan Suadiye- Balaban Mahalleleri “Mahalle sınırlarının düzenlenmesi” komisyon kararı oy birliği ile kabul edildi. Sapanca Gölü Kıyı Kenar Çizgisinin Düzenlenmesine İlişkin Hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği, Uzunçiftlik, Fatih Sultan Mehmet, Sarımeşe, Rahmiye ve Arslanbey Mahalleleri içerisinde Hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği, Maşukiye Mahallesi uygulama imar planı değişikliği ve uygulama imar planı plan hükümlerine plan hükmü eklenmesi maddeleri oy birliği ile İmar Komisyonu’na havale edildi.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN YETKİ

Meclis gündeminde yer alan “Sokak hayvanlarına ivedilikle müdahale edilmesi, hayvan popülasyonunun dengede tutulması, hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması ve bunlarla ilgili işlemlerin ortak proje kapsamında yapılabilmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi” maddesi oy birliği ile kabul edildi.

KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Kartepe Belediyesi’ne ait Emekevler Mahallesi Cemal Kura Caddesi No:12 adresinde bulunan, Emekevler Mahalle Konağı binasının zemin katında 43,50m² kullanım alanlı ofisin Emekevler Mahallesi Muhtarlık bürosu olarak kullanılmak üzere bedelsiz tahsisi, 2020 mali yılı kesin hesabı ve 2021 mali yılı ücret tarifesine kullanılmış tekstil atığı toplama kumbarası yeri ücretinin tespiti maddeleri oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Kartepe Belediyesi Mayıs ayı ikinci birleşimi 25 Mayıs 2021 Salı günü yapılmak üzere oturum kapatıldı.





