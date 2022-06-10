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Kasko Nedir? Neleri Kapsar?

Kasko, araç sahiplerinin kendi istekleri doğrultusunda yaptırdıkları ve olası bir kaza durumunda araç sahibinin bütçesini koruma altına alabilen bir sigorta türüdür. Sadece trafik kazaları durumunda devreye girdiği düşünülse de aslında kasko sigortası hasar durumunda da araç sahiplerinin masraflarını karşılayabiliyor. Trafik sigortasında olduğu gibi karşı tarafın masraflarını değil, araç sahibinin kendi masraflarını karşıladığını da belirtmeliyiz. Bu yönüyle trafik sigortasından ayrılır.

Kasko Nedir? Neleri Kapsar?

10 Haziran 2022 Cuma 13:15

 Trafik sigortasından bir diğer farkı da yaptırılmasının yasalar gereği zorunlu olmamasıdır. Bilindiği gibi trafik sigortası, trafiğe çıkacak olan her araç için mutlaka yaptırılması gereken ve yasal yaptırımları da bulunan bir sigorta türüdür. Ancak kasko sigortası isteğe bağlı olarak yaptırılıyor ve yasal anlamda bir cezai yaptırımı da yok. Buna karşın araç sahipleri araç satın aldıklarında mutlaka kasko sigortasını da yaptırmayı tercih ediyor. Nedeni ise kaza ve hasar durumunda araç sahiplerinin çok ciddi meblağlara varabilen masraflarla karşılaşmasını önleyebiliyor olmasıdır. 

Peki, kasko sigortasının kapsamında neler bulunuyor? Öncelikle araç sigortasının kapsamının araç sahibinin isteği doğrultusunda değiştirilebildiğini belirtmeliyiz. Elbette bazı zorunlu teminatlar var ve bunların sigorta poliçesinden çıkarılması mümkün olmuyor. Ancak zorunlu teminatlar dışında oldukça esnek bir sigorta ürünüdür. Aracın çalınması, yanması araç sahiplerinin en çok endişe ettiği durumların başında geliyor. Bu iki riskin istenmesi halinde sigorta poliçesine dahil edilmesi mümkündür. Aynı zamanda herhangi bir nedenle aracın çalışmaması durumunda da ortaya çıkan onarım masraflarının kasko sigortası tarafından karşılanması mümkün olabiliyor. 

Sigorta firmaları araç sahiplerine bazı seçenekler sunuyor. Bu seçenekler arasından istenen sigorta poliçesine dahil ediliyor ve istenmeyen teminatlar da çıkarılıyor. Esnek teminat paketleri sayesinde bir anlamda araç sahipleri kendi sigorta poliçelerinin kapsamını büyük oranda kendileri belirliyor da diyebiliriz. Sigorta poliçesinin kapsamı genişledikçe, ayrılması gereken bütçe de artıyor. 

Kasko sigortası fiyatları ise pek çok unsura bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Ancak bazı sigorta firmaları ek indirim opsiyonlarından faydalanma şansı sunduğundan düşük bir bütçeyle de kasko sigortası yaptırmak gayet kolay oluyor. Artık internetten online olarak dakikalar içerisinde sigorta fiyatı öğrenilebiliyor ve poliçenin de hazırlanması sağlanabiliyor. 


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