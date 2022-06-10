Kasko Nedir? Neleri Kapsar?

Peki, kasko sigortasının kapsamında neler bulunuyor? Öncelikle araç sigortasının kapsamının araç sahibinin isteği doğrultusunda değiştirilebildiğini belirtmeliyiz. Elbette bazı zorunlu teminatlar var ve bunların sigorta poliçesinden çıkarılması mümkün olmuyor. Ancak zorunlu teminatlar dışında oldukça esnek bir sigorta ürünüdür. Aracın çalınması, yanması araç sahiplerinin en çok endişe ettiği durumların başında geliyor. Bu iki riskin istenmesi halinde sigorta poliçesine dahil edilmesi mümkündür. Aynı zamanda herhangi bir nedenle aracın çalışmaması durumunda da ortaya çıkan onarım masraflarının kasko sigortası tarafından karşılanması mümkün olabiliyor.
Sigorta firmaları araç sahiplerine bazı seçenekler sunuyor. Bu seçenekler arasından istenen sigorta poliçesine dahil ediliyor ve istenmeyen teminatlar da çıkarılıyor. Esnek teminat paketleri sayesinde bir anlamda araç sahipleri kendi sigorta poliçelerinin kapsamını büyük oranda kendileri belirliyor da diyebiliriz. Sigorta poliçesinin kapsamı genişledikçe, ayrılması gereken bütçe de artıyor.
Kasko sigortası fiyatları ise pek çok unsura bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Ancak bazı sigorta firmaları ek indirim opsiyonlarından faydalanma şansı sunduğundan düşük bir bütçeyle de kasko sigortası yaptırmak gayet kolay oluyor. Artık internetten online olarak dakikalar içerisinde sigorta fiyatı öğrenilebiliyor ve poliçenin de hazırlanması sağlanabiliyor.