Kasko Nedir? Neleri Kapsar?

Peki, kasko sigortasının kapsamında neler bulunuyor? Öncelikle araç sigortasının kapsamının araç sahibinin isteği doğrultusunda değiştirilebildiğini belirtmeliyiz. Elbette bazı zorunlu teminatlar var ve bunların sigorta poliçesinden çıkarılması mümkün olmuyor. Ancak zorunlu teminatlar dışında oldukça esnek bir sigorta ürünüdür. Aracın çalınması, yanması araç sahiplerinin en çok endişe ettiği durumların başında geliyor. Bu iki riskin istenmesi halinde sigorta poliçesine dahil edilmesi mümkündür. Aynı zamanda herhangi bir nedenle aracın çalışmaması durumunda da ortaya çıkan onarım masraflarının kasko sigortası tarafından karşılanması mümkün olabiliyor.