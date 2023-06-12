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Kavga Büyüdü, Kafasında Ve Elinde Kesiklerle Hastaneye Kaldırıldı

Gebze ilçesinde yaşanan kavganın neticesinde bir kişi sağ elinden bıçaklanırken kafasında da kesikler olduğu görüldü. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan şahıs, bandaj ve sargılarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavga Büyüdü, Kafasında Ve Elinde Kesiklerle Hastaneye Kaldırıldı

12 Haziran 2023 Pazartesi 11:43

  Olay, Gebze ilçesi Çayırova Mahallesi 5217. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. ile kim olduğu henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma yaşandı. Büyüyerek kavgaya dönen olayın neticesinde bıçaklar konuştu. E.Ç., sağ elinden bıçaklanırken kafasında da kesikler olduğu görüldü. Yaralanan E.Ç. kanlar içinde yerde kalırken olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler bölgeden uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale ambulansta yapıldı, kafasına bandaj uygulanarak kanaması durdurulan E.Ç.’nin eline de sargı yapıldı. İlk müdahalenin ardından E.Ç., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 
  Polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için inceleme başlattı. 


İHA
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