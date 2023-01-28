GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kız arkadaşına kiralık araçta dehşeti yaşattı

- Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamacada şahıs yakalandı: Yaralı kız hastaneye kaldırıldı

Kız arkadaşına kiralık araçta dehşeti yaşattı

28 Ocak 2023 Cumartesi 13:46
 
  - Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı, kaçmaya başladı  
 Kocaeli’de kız arkadaşını kiraladığı aracın içerisinde seyir halindeyken darp eden şahıs, polis ekiplerini fark edince aracıyla birlikte kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca neticesinde çıkmaz sokağa giren şahıs yakalanırken, darp ettiği kız arkadaşı hastaneye kaldırıldı.    
  Olay, Gölcük ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, hareket halinde olan 41 SF 683 plakalı Citröen marka hafif ticari araç içerisinde sürücü O.S., yanındaki kız arkadaşını darp etmeye başladı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerini gören O.S., kız arkadaşının da bulunduğu araçla kaçmaya başladı. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şahıs yaklaşık 15 kilometrelik kovalamaca neticesinde çıkmaz sokağa girince yakalandı. O.S. gözaltına alınırken, darp ettiği kız arkadaşı ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.  
  Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, aracın ise kiralık olduğu öğrenildi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
YaralamaGebzeKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Anestezi teknikeri genç evinde ölü bulundu Anestezi teknikeri genç evinde ölü bulundu
Bu sosyal deney büyük alkış topladı Bu sosyal deney büyük alkış topladı
İş yerinde kumar oynarken yakalandılar İş yerinde kumar oynarken yakalandılar
Uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri belli oldu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri belli oldu
Dolandırıcı karı koca 123 kişiyi bakın nasıl mağdur etti Dolandırıcı karı koca 123 kişiyi bakın nasıl...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Anestezi teknikeri genç evinde ölü bulundu
Gölcük ilçesinde yaşayan anestezi teknikeri genç evinde ölü bulundu.

Haberi Oku