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KO-MEK’ten Kızılay’a İşaret Dili Eğitimi

Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları Kızılay Gönüllülerinin isteği doğrultusunda üyelerine işaret dili eğitimi verdi.

KO-MEK'ten Kızılay'a İşaret Dili Eğitimi

18 Mayıs 2021 Salı 12:05

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK)  kentin önde gelen sivil toplum örgütlerine de katkıda bulunmaya devam ediyor. Şimdiye kadar birçok sivil toplum örgütüne çeşitli konularda eğitim veren KO-MEK bu kez Kızılay Gönüllülerinin isteği doğrultusunda üyelerine çevrimiçi Türkçe işaret dili eğitimi verdi.

 

ÇEVRİMİÇİ EĞİTİME YOĞUN İLGİ

KO-MEK Türk İşaret Dili usta öğreticisinin online olarak verdiği eğitime, Türk Kızılay üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Verilen eğitimde; işaret dili ve çevre, okul ve eğitim işaretleri, gıda ve giyim işaretleri, TID bilgisi işaretleri, zaman ve zaman dilimleri öğretildi.

 

56 SAAT ÇEVRİMİÇİ DERS İŞLENDİ

Ekran başında oldukça dikkatli sabırlı bir şekilde verilen işaretleri öğrenmeye çalışan Türk Kızılay gönüllüleri, gösterilen işaretleri eksiksiz tamamlamak için çaba gösterdi. Kızılay gönüllerine verilen eğitim 56 saat online olarak tamamlandı.

 

İŞARET DİLİ ÖĞRENMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADILAR

Temel işaret ve günlük kullanılan cümlelerin öğretildiği Türk işaret kursunda kursiyerler soru cevap şeklinde dersleri takip ederek pratik yaptı. Oldukça eğlenceli geçen eğitimlerde Türk Kızılay gönüllüleri işaret dili öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

 

ENGELLİ BİREYLERİN HAYATLARINI BİRLİKTE KOLAYLAŞTIRALIM

İşaret dili eğitimi, işitme engelli vatandaşlarla iletişim kurabilmek için, el hareketlerini, jest ve mimiklerini kullandıkları görsel bir iletişim dilidir. Ülkemizde 3 milyona yakın işitme engelli vatandaş bulunmaktadır ve ülkemizde iletişim kurmakla alakalı çok problem yaşamaktadır. İşitme Engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması ve iletişim engellerinin ortadan kalkması amacı ile hazırladığımız eğitim programı ile birçok İşitme Engelli bireyin sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda iletişim engellerini ortadan kaldırıyoruz.

 

KOLAY BAŞVURU

Türk İşaret Dili alanında uzman Usta Öğretici kadrosu bulunmakta. Böylece kurslarda işaret diline ait olan dil bilgisinden zamanlara, zamanlardan çevrede bulunan eşyalara ve canlılara kadar tüm konuların üzerinde durulmakta. Siz de KO-MEK’te eğitim almak istiyorsanız www.komek.org adresinden kolayca istediğiniz kursa başvuruda bulunabilirsiniz.







 

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