Kocaeli Gönüllülerinden Sevgi Evindeki çocuklara sürpriz





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Gönüllüsü projesi kapsamında İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan Kassel Şehri Yahya Kaptan Sevgi Evinde kalan çocuklarla “Birlikte Sevinelim” gönüllülük faaliyeti neşeli bir şekilde gerçekleşti.





OYUNLAR OYNANDI, HEDİYELER VERİLDİ

Sevgi evinde kalan 110 çocuğun katıldığı etkinlikte Kocaeli Gönüllüleri çocuklarla bando müziği ve palyaçoların eşliğinde oyunlar oynadılar. Pamuk Şeker ve mısır gibi ikramların verildiği etkinlikte çocuklara, forma, futbol topu ve yaş gruplarına göre oyuncaklar hediye edildi.



