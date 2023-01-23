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Kocaeli’de patlama: Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans sevk edildi

- Bir evde büyük bir patlama meydana geldi

Kocaeli'de patlama: Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans sevk edildi

23 Ocak 2023 Pazartesi 15:50

 Gölcük ilçesinde bir evde büyük bir patlama meydana geldi. Yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.   
  Edinilen ilk bilgilere göre, Gölcük ilçesinde bir evde büyük patlama meydana geldi. Kocaeli’nin birçok ilçesinden hissedilen patlamanın Gölcük’te meydana geldiği öğrenildi. Olayda yaralananlar olduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.  
Öte yandan, patlamanın kaynağının doğalgaz sızıntısından olabileceği değerlendiriliyor. 


İHA
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