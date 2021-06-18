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Kocaeli'de rayların kenarındaki kaplumbağanın yardımına koşan vatmana teşekkür belgesi

Kocaeli'de tramvayı durdurarak rayların kenarındaki kaplumbağanın yardımına koşan vatmana, teşekkür belgesi verildi.

Kocaeli'de rayların kenarındaki kaplumbağanın yardımına koşan vatmana teşekkür belgesi

18 Haziran 2021 Cuma 14:26

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 13 Haziran'da İzmit ilçesinde tramvayı durduran ve rayların kenarında duran kaplumbağayı güvenlik şeridinin dışına bırakan UlaşımPark vatmanı Serhat Topal'ı makamında ağırladı.

Büyükakın, SekaPark mevkisinde rayların kenarında bir kaplumbağanın ilerlediğini fark eden ve bunun üzerine tramvayı durduran Topal'a teşekkür belgesi verdi.

Dikkatiyle tramvay yolunda mahsur kalan kaplumbağayı kurtaran vatmanı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükakın, "Şefkat ve merhametle cana can katan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



AA
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